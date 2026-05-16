Представители Европы начали переговоры с КСИР о проходе судов через Ормуз

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Представители европейских стран начали переговоры с военно-морскими силами иранского Корпуса Стражей Исламской Революции (КСИР) по вопросу прохода судов через Ормузский пролив.
- Европейские страны вступили в переговоры с ВМС КСИР после того, как суда из стран Восточной Азии, в частности из Китая, Японии и Пакистана, прошли через пролив.
ТЕГЕРАН, 16 мая - РИА Новости. Представители европейских стран начали переговоры с военно-морскими силами иранского Корпуса Стражей Исламской Революции (КСИР) по вопросу прохода судов через Ормузский пролив, сообщает гостелерадиокомпания Ирана.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа (СПГ) из стран Персидского залива.