Рейтинг@Mail.ru
Представители Европы начали переговоры с КСИР о проходе судов через Ормуз - РИА Новости, 16.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:07 16.05.2026
Представители Европы начали переговоры с КСИР о проходе судов через Ормуз

Представители Европы начали переговоры с КСИР по транзиту в Ормузском проливе

© REUTERS / EUROPEAN UNION/COPERNICUS SENTINEL-2Спутниковый снимок Ормузского пролива.
Спутниковый снимок Ормузского пролива. - РИА Новости, 1920, 16.05.2026
© REUTERS / EUROPEAN UNION/COPERNICUS SENTINEL-2
Спутниковый снимок Ормузского пролива.. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Представители европейских стран начали переговоры с военно-морскими силами иранского Корпуса Стражей Исламской Революции (КСИР) по вопросу прохода судов через Ормузский пролив.
  • Европейские страны вступили в переговоры с ВМС КСИР после того, как суда из стран Восточной Азии, в частности из Китая, Японии и Пакистана, прошли через пролив.
ТЕГЕРАН, 16 мая - РИА Новости. Представители европейских стран начали переговоры с военно-морскими силами иранского Корпуса Стражей Исламской Революции (КСИР) по вопросу прохода судов через Ормузский пролив, сообщает гостелерадиокомпания Ирана.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа (СПГ) из стран Персидского залива.
"Сегодня, после прохода судов из стран Восточной Азии, в частности из Китая, Японии и Пакистана, появилась новость о том, что европейцы также вступили в переговоры с ВМС КСИР", - говорится в сообщении.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов, а Иран заявил об установлении особых правил транзита через Ормузский пролив.
Корабли и лодки в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
Блокада Ормуза рискует вызвать нехватку лекарств в Европе, пишут СМИ
15 мая, 22:45
 
В миреИранОрмузский проливЕвропа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала