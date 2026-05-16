Во Франции начали расследование против принца Саудовской Аравии, пишут СМИ - РИА Новости, 16.05.2026
15:19 16.05.2026 (обновлено: 15:59 16.05.2026)
Во Франции начали расследование против принца Саудовской Аравии, пишут СМИ

AFP: Франция начала расследование против наследного принца Саудовской Аравии

Мухаммед Бен Сальман. Архивное фото
Мухаммед Бен Сальман. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Во Франции начали расследование в отношении наследного принца Саудовской Аравии по делу об убийстве журналиста Хашукджи в 2018 году.
  • Его обвиняют в причастности к пыткам и исчезновению Хашукджи.
  • Апелляционный суд Парижа удовлетворил ходатайство организаций, требовавших возбуждения дела, несмотря на возражения прокуратуры.
ПАРИЖ, 16 мая — РИА Новости. Во Франции начали расследование в отношении наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана по делу об убийстве журналиста Джамаля Хашукджи в 2018 году, пишет AFP.
В июле 2022-го несколько НКО подали на него в суд за якобы причастность к пыткам и исчезновению Хашукджи.
«
"Следственный судья из отдела по преступлениям против человечности будет теперь вести расследование по жалобе <…> против наследного принца Саудовской Аравии", — говорится в публикации со ссылкой на Национальную антитеррористическую прокуратуру Франции.
Прокуратура ранее выступала против начала расследования, но после нескольких лет разбирательств апелляционный суд Парижа 11 мая удовлетворил ходатайство организаций, требовавших возбуждения дела.
Суд не поддержал позицию надзорного ведомства. Он не исключил, что совершенные действия могут квалифицироваться как преступление против человечности, указывается в статье.
Саудовский оппозиционный журналист Хашукджи с 2017 года проживал в США и работал в газете Washington Post. В 2018-м его убили в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Эр-Рияд заявил, что это произошло во время ссоры. В генпрокуратуре Саудовской Аравии в 2020 году сообщили, что по обвинению в убийстве Хашукджи пятерых фигурантов приговорили к 20 годам тюрьмы, одного — к десяти, еще двое получили по семь лет.
В миреСаудовская АравияФранцияПарижДжамаль ХашукджиМухаммед бен Салман (министр обороны Саудовской Аравии)
 
 
