МИД Приднестровья оценил указ об упрощенном приеме в гражданство России

ТИРАСПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости. МИД Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) приветствует указ президента РФ об упрощенном порядке получения российского гражданства жителями Приднестровья, считая это важной мерой поддержки соотечественников.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об особых правилах приема жителей Приднестровья в гражданство РФ, он размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Уточняется, что жители Приднестровья смогут подать заявление о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке.
"Министерство иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики всецело приветствует подписание президентом Российской Федерации Указа об особых правилах приема всех жителей Приднестровья в гражданство России", - говорится в заявлении МИД, размещенном в субботу на сайте ведомства.
Отмечается, что данное решение является важной и своевременной мерой поддержки сотен тысяч российских соотечественников, постоянно проживающих в Приднестровье.
"Принятие указа свидетельствует об ответственной миссии России как ведущего гаранта и посредника в международном формате урегулирования. Высоко ценим то обстоятельство, что решение президента России принято в период, когда Приднестровье сталкивается с беспрецедентным блокадным давлением и развязанной против него экономической агрессией со стороны соседней Молдовы", - подчеркивается в документе.
Внешнеполитическое ведомство ПМР выразило признательность руководству РФ и убеждено, что "реализация указа будет способствовать дальнейшему укреплению российско-приднестровских гуманитарных, культурных, образовательных и социально-экономических связей, качественно развивая и расширяя общее пространство взаимодействия".