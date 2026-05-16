Рейтинг@Mail.ru
МИД Приднестровья оценил указ об упрощенном приеме в гражданство России - РИА Новости, 16.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:42 16.05.2026 (обновлено: 19:45 16.05.2026)
МИД Приднестровья оценил указ об упрощенном приеме в гражданство России

МИД ПМР назвал указ об упрощении приеме в гражданство РФ важной мерой поддержки

© Sputnik / Mihai CarausТирасполь
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 16.05.2026
© Sputnik / Mihai Caraus
Тирасполь. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей Приднестровья.
  • МИД Приднестровья приветствовал этот указ и считает его важной мерой поддержки соотечественников.
  • В ПМР выразили убеждение, что реализация указа будет способствовать укреплению российско-приднестровских связей.
ТИРАСПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости. МИД Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) приветствует указ президента РФ об упрощенном порядке получения российского гражданства жителями Приднестровья, считая это важной мерой поддержки соотечественников.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об особых правилах приема жителей Приднестровья в гражданство РФ, он размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Уточняется, что жители Приднестровья смогут подать заявление о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке.
Российский паспорт - РИА Новости, 1920, 16.05.2026
В ПМР назвали указ Путина шагом против поглощения Приднестровья Молдавией
Вчера, 11:11
"Министерство иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики всецело приветствует подписание президентом Российской Федерации Указа об особых правилах приема всех жителей Приднестровья в гражданство России", - говорится в заявлении МИД, размещенном в субботу на сайте ведомства.
Отмечается, что данное решение является важной и своевременной мерой поддержки сотен тысяч российских соотечественников, постоянно проживающих в Приднестровье.
"Принятие указа свидетельствует об ответственной миссии России как ведущего гаранта и посредника в международном формате урегулирования. Высоко ценим то обстоятельство, что решение президента России принято в период, когда Приднестровье сталкивается с беспрецедентным блокадным давлением и развязанной против него экономической агрессией со стороны соседней Молдовы", - подчеркивается в документе.
Внешнеполитическое ведомство ПМР выразило признательность руководству РФ и убеждено, что "реализация указа будет способствовать дальнейшему укреплению российско-приднестровских гуманитарных, культурных, образовательных и социально-экономических связей, качественно развивая и расширяя общее пространство взаимодействия".
Население Приднестровья составляет около 455 700 человек. По официальным данным, в Приднестровье проживает порядка 220 тысяч местных жителей, обладающих российским гражданством. Консульское обслуживание осуществляет в Тирасполе выездной консульский пункт посольства РФ в Молдавии.
Российский паспорт - РИА Новости, 1920, 16.05.2026
В ПМР рассказали о жителях, желающих получить российское гражданство
Вчера, 10:41
 
РоссияПриднестровская Молдавская РеспубликаТираспольВладимир ПутинМИД Приднестровья
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала