В Приднестровье оценили упрощенный порядок приема в гражданство России

ТИРАСПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости. Указ президента России Владимира Путина об упрощенном порядке приема жителей Приднестровья в гражданство РФ является новым качественным уровнем поддержки приднестровцев, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости председатель комиссии по внешней политике и международным связям, депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Андрей Сафонов.
Ранее президент России подписал указ об особых правилах приема жителей Приднестровья в гражданство РФ, он размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Уточняется, что жители Приднестровья смогут подать заявление о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке.
"Указ президента России об упрощённом приеме в российское гражданство давно назрел, но его выход ускорила политика Кишинёва и его европейских кураторов. Не будем повторять то, что и так сказано в документе, но отметим, что перед нами качественно новый уровень поддержки приднестровцев", - сказал Сафонов.
Депутат ПМР назвал день подписания указа – знаковым событием для Приднестровья.