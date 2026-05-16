10:27 16.05.2026
В Приднестровье оценили упрощенный порядок приема в гражданство России

Здание Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке приема жителей Приднестровья в гражданство России.
  • Депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики Андрей Сафонов назвал этот указ новым качественным уровнем поддержки приднестровцев.
  • По официальным данным, в Приднестровье проживает около 220 тысяч местных жителей, обладающих российским гражданством.
ТИРАСПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости. Указ президента России Владимира Путина об упрощенном порядке приема жителей Приднестровья в гражданство РФ является новым качественным уровнем поддержки приднестровцев, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости председатель комиссии по внешней политике и международным связям, депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Андрей Сафонов.
Ранее президент России подписал указ об особых правилах приема жителей Приднестровья в гражданство РФ, он размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Уточняется, что жители Приднестровья смогут подать заявление о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке.
«
"Указ президента России об упрощённом приеме в российское гражданство давно назрел, но его выход ускорила политика Кишинёва и его европейских кураторов. Не будем повторять то, что и так сказано в документе, но отметим, что перед нами качественно новый уровень поддержки приднестровцев", - сказал Сафонов.
Депутат ПМР назвал день подписания указа – знаковым событием для Приднестровья.
По официальным данным, в Приднестровье проживает порядка 220 тысяч местных жителей, обладающих российским гражданством. Консульское обслуживание осуществляет в Тирасполе выездной консульский пункт посольства РФ в Молдавии.
