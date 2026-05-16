В Лондоне полиция задержала более 30 человек на акции протеста

Сотни тысяч демонстрантов прошли маршем до Даунинг-стрит, где расположен офис главы правительства.

ЛОНДОН, 16 мая — РИА Новости. В Лондоне полиция задержала более 30 человек на масштабной акции протеста против действий британского премьера Кира Стармера, заявили в Скотланд-ярде.

Сегодня сотни тысяч демонстрантов прошли маршем к Даунинг-стрит, где расположен офис главы правительства. Они выкрикивали лозунги с критикой его миграционной политики и ограничения свободы слова. Затем участники начали митинг у здания парламента.

« "Митинги в рамках обеих акций протеста продолжаются. На данный момент задержан 31 человек", — говорится в сообщении.

По данным полицейских, серьезных инцидентов не произошло.

Организатор марша, правый антиисламский активист Томми Робинсон накануне призвал британцев не обращать внимания на угрозы и запугивание со стороны властей.

На Даунинг-стрит ранее заявили, что в субботу полиция проведет самую крупную за последние годы операцию по обеспечению общественного порядка, в которой задействуют тысячи силовиков, вертолеты, дроны и бронетехнику.

Стармер также предупредил демонстрантов, что любые попытки разжечь ненависть "столкнутся со всей силой закона".

Параллельно в другой части Лондона собрался небольшой контрпротест левых и исламских активистов. Они выступили против мер ограничения миграции, в поддержку в приема беженцев.