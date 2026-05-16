На бывшем полигоне НКВД помолятся о новомучениках и жертвах репрессий
00:01 16.05.2026
На бывшем полигоне НКВД помолятся о новомучениках и жертвах репрессий

  • На бывшем полигоне НКВД в Бутово пройдут богослужения в память о новомучениках и жертвах репрессий 1937–1938 годов.
  • С августа 1937 по октябрь 1938 года на Бутовском полигоне были расстреляны 20 762 человека, из них 332 канонизированы Русской православной церковью.
  • Территория братской могилы в Бутово площадью около 6 гектаров была передана Церкви в 1995 году, там возведены несколько храмов, а в 2001 году Бутовский полигон объявлен памятником истории.
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Духовенство Русской православной церкви совершит богослужения на бывшем полигоне НКВД в подмосковном Бутово в память о новомучениках, расстрелянных там в 1937-38 годах, а также всех пострадавших от советских репрессий, сообщил РИА Новости штатный священник храма в честь новомучеников и исповедников российских в Бутово иерей Артемий Цех.
В Русской православной церкви в эту субботу - день поминовения новомучеников, в Бутово пострадавших. С августа 1937 по октябрь 1938 года на бывшем полигоне НКВД в Бутово были расстреляны 20762 человека – в основном жители Москвы и Подмосковья, люди разных вероисповеданий и политических убеждений, из них 332 человека были канонизированы Русской православной церковью. Территория братской могилы площадью около 6 гектаров была передана Церкви в 1995 году, там возведены несколько храмов. В 2001 году правительство Московской области объявило Бутовский полигон памятником истории.
"На полигоне в Бутово пройдет богослужение под открытым небом, поминовение новомучеников, которые пострадали там в период 1937-1938 года и лития по всем жертвам репрессий. Память всех безвинно пострадавших молитвенно почтут архиереи вместе с духовенством Москвы и Московской области, а также многочисленными прихожанами храмов и всеми неравнодушными к подвигу святых новомучеников и жертв репрессий", - сказал отец Артемий.
По его словам, божественная литургия начнется в 9 утра, около полудня будет совершена лития (заупокойное богослужение) по всем жертвам репрессий, а после – молебен Бутовским новомученикам.
"После богослужения будет проведена экскурсия по Бутовскому полигону, дабы все желающие могли посетить музей, мемориал и храмы полигона. К нам часто приезжают школьники, именно здесь они могут прочувствовать глубину и трагизм истории нашей Отчизны. Ведь очень важно знать историю своей страны", - заключил собеседник агентства.
Ранее отец Артемий рассказывал РИА Новости, что известно о четырех расстрельных местах в Подмосковье, где советские власти производили казни и захоронения, "но во времена сталинских репрессий такие же места для исполнения смертных приговоров и захоронения, судя по документам, должны были быть организованы при каждом областном центре".
