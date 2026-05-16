Площадь пожара в Набережных Челнах превысила десять тысяч квадратных метров

КАЗАНЬ, 16 мая – РИА Новости. Общая площадь пожара на территории производственной площадки в Набережных Челнах превысила 10,8 тысячи квадратных метров, сообщает прокуратура Татарстана.
По информации мэрии Набережных Челнов, в 02.46 мск субботы поступило сообщение о пожаре на улице Авторемонтной, 20/2. Загорелась полимерная продукция на открытой площадке. Погибших и пострадавших нет, сообщили в мэрии. В 6.55 мск пожар был локализован.
"Объекты, подвергшиеся пожару: открытая территория площадью 6375 квадратных метров, здание площадью 4500 квадратных метров. Общая площадь пожара - 10875 квадратных метров", - говорится в сообщении прокуратуры.
Ведомство уточняет, что пожар произошел на территории ООО "АлтынПолимер-НЧ". Предварительная причина пожара - самовозгорание полимерной продукции.
На место происшествия выезжал первый заместитель прокурора города Набережные Челны Андрей Гимадеев.