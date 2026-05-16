Пентагон прокомментировал отмену отправки войск в Польшу

ВАШИНГТОН, 16 мая - РИА Новости. Военное министерство США заявило, что решение об отмене отправки дополнительных американских войск в Польшу было продуманным и не было принято в спешке.
Ранее Politico сообщало, что глава Пентагона Пит Хегсет единолично принял решение отменить отправку американских военнослужащих в Польшу, что стало неожиданностью для как для сотрудников ведомства, так и для европейских союзников.
"Решение о выводе войск является результатом всестороннего и многоуровневого процесса... Это не было неожиданным решением, принятым в последний момент", - заявил представитель Пентагона Джоэл Вальдес, слова которого привел в соцсети X его коллега Шон Парнелл.
Как утверждает Пентагон, решение было принято с учетом мнений руководства Европейского командования ВС США.
Ранее издание Defense News со ссылкой на неназванного армейского чиновника сообщило, что США отменили отправку в Польшу второй бронетанковой бригады первой кавалерийской дивизии, насчитывающей более 4 тысяч военнослужащих, и соответствующего оборудования. Источник издания не раскрыл подробностей решения.
В настоящее время в Польше расквартировано около 10 тысяч американских военных.