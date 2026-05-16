Рейтинг@Mail.ru
Орбан сообщил, что передаст свое выходное пособие детдому в Закарпатье - РИА Новости, 16.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:02 16.05.2026
Орбан сообщил, что передаст свое выходное пособие детдому в Закарпатье

Орбан заявил, что пожертвует свое выходное пособие в сто тысяч евро детдому

© Фото : страница Виктора Орбана в соцсетиПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 16.05.2026
© Фото : страница Виктора Орбана в соцсети
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Виктор Орбан сообщил, что передаст свое выходное пособие в 107 тысяч евро детскому дому «Добрый самаритянин» в Закарпатье.
  • Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр утверждал, что Орбан не получит выходного пособия.
  • Орбан опубликовал письмо директору детского дома с обещанием перечислить всю сумму пособия на помощь детям Закарпатья.
БУДАПЕШТ, 16 мая - РИА Новости. Бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что передаст свое выходное пособие в 107 тысяч евро детскому дому "Добрый самаритянин" в Великой Доброни в Закарпатье.
Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр ранее утверждал, что Орбан не получит положенного ему выходного пособия в размере 38,8 миллиона форинтов (107 тысяч евро).
"Свежеутвержденный премьер-министр несет чушь... Я жертвую причитающееся мне по закону выходное пособие детскому дому "Добрый Самаритянин" при Реформатской церкви в Закарпатье", - написал Орбан в соцсети Facebook*.
Экс-премьер также опубликовал письмо директору детского дома с обещанием перечислить всю сумму пособия "на помощь детям Закарпатья".
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) признана экстремистской и запрещена в РФ
Лидер победившей на парламентских выборах в Венгрии оппозиционной партии Тиса Петер Мадьяр - РИА Новости, 1920, 16.05.2026
Новый премьер Венгрии Мадьяр заявил, что Орбан не получит выходного пособия
Вчера, 00:28
 
В миреВенгрияРоссияВиктор ОрбанПетер Мадьяр
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала