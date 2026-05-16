Орбан сообщил, что передаст свое выходное пособие детдому в Закарпатье

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Виктор Орбан сообщил, что передаст свое выходное пособие в 107 тысяч евро детскому дому «Добрый самаритянин» в Закарпатье.
- Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр утверждал, что Орбан не получит выходного пособия.
- Орбан опубликовал письмо директору детского дома с обещанием перечислить всю сумму пособия на помощь детям Закарпатья.
БУДАПЕШТ, 16 мая - РИА Новости. Бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что передаст свое выходное пособие в 107 тысяч евро детскому дому "Добрый самаритянин" в Великой Доброни в Закарпатье.
Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр ранее утверждал, что Орбан не получит положенного ему выходного пособия в размере 38,8 миллиона форинтов (107 тысяч евро).
"Свежеутвержденный премьер-министр несет чушь... Я жертвую причитающееся мне по закону выходное пособие детскому дому "Добрый Самаритянин" при Реформатской церкви в Закарпатье", - написал Орбан в соцсети Facebook*.
Экс-премьер также опубликовал письмо директору детского дома с обещанием перечислить всю сумму пособия "на помощь детям Закарпатья".
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) признана экстремистской и запрещена в РФ