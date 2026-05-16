Орбан сообщил, что передаст свое выходное пособие детдому в Закарпатье

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр утверждал, что Орбан не получит выходного пособия.

Орбан опубликовал письмо директору детского дома с обещанием перечислить всю сумму пособия на помощь детям Закарпатья.

БУДАПЕШТ, 16 мая - РИА Новости. Бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что передаст свое выходное пособие в 107 тысяч евро детскому дому "Добрый самаритянин" в Великой Доброни в Закарпатье.

"Свежеутвержденный премьер-министр несет чушь... Я жертвую причитающееся мне по закону выходное пособие детскому дому "Добрый Самаритянин" при Реформатской церкви в Закарпатье", - написал Орбан в соцсети Facebook*.

Экс-премьер также опубликовал письмо директору детского дома с обещанием перечислить всю сумму пособия "на помощь детям Закарпатья".