Филимонов вручил награды победителям Всероссийской олимпиады школьников

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов вручил награды вологодским победителям и призерам заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, сообщает пресс-служба облправительства.

Церемония награждения состоялась в субботу в обновленном терминале Вологодского аэропорта.

"Я горжусь тем, что в уходящем учебном году вы привезли 23 диплома победителей и призеров заключительных этапов предметных олимпиад. Мы, со своей стороны, продолжаем поддерживать дух олимпиадного движения и в пять раз по моему поручению увеличили премии нашим молодым талантам за победы и призовые места. Впервые в истории Вологодчина поднялась на седьмое место в стране по развитию системы образования. И это, в том числе, ваша большая заслуга", — приводятся в сообщении слова Филимонова.

Как отметили в пресс-службе, во Всероссийской олимпиаде школьников 2025-2026 годов Вологодчина заняла девятое место среди всех субъектов России и третье место в СЗФО. При этом в текущем году регион впервые принимал финал по экологии — на испытания в Вологду приехали 300 школьников со всей страны.