Филимонов вручил награды победителям Всероссийской олимпиады школьников
18:21 16.05.2026
Филимонов вручил награды победителям Всероссийской олимпиады школьников

Учащиеся Вологодчины получили на Всероссийской олимпиаде школьников 23 диплома

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов вручил награды вологодским победителям и призерам заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, сообщает пресс-служба облправительства.
Церемония награждения состоялась в субботу в обновленном терминале Вологодского аэропорта.
"Я горжусь тем, что в уходящем учебном году вы привезли 23 диплома победителей и призеров заключительных этапов предметных олимпиад. Мы, со своей стороны, продолжаем поддерживать дух олимпиадного движения и в пять раз по моему поручению увеличили премии нашим молодым талантам за победы и призовые места. Впервые в истории Вологодчина поднялась на седьмое место в стране по развитию системы образования. И это, в том числе, ваша большая заслуга", — приводятся в сообщении слова Филимонова.
Как отметили в пресс-службе, во Всероссийской олимпиаде школьников 2025-2026 годов Вологодчина заняла девятое место среди всех субъектов России и третье место в СЗФО. При этом в текущем году регион впервые принимал финал по экологии — на испытания в Вологду приехали 300 школьников со всей страны.
По инициативе губернатора победителям заключительного этапа олимпиады и подготовившим их наставникам положена выплата в размере 500 тысяч рублей, призерам и их педагогам – в размере 300 тысяч рублей. Поддержку талантливым школьникам оказывает министерство образования Вологодской области. По итогам церемонии награждения и общения с победителями глава региона предложил создать клуб при губернаторе Вологодской области для регулярного общения и обмена новыми идеями и инициативами.
 
