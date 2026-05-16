Врач назвала самые полезные для зрения продукты
16.05.2026
Врач назвала самые полезные для зрения продукты

РИА Новости: морковь и жирная рыба могут снизить шанс развития близорукости

  • Офтальмолог Елена Оноприенко рассказала, что для снижения шанса развития близорукости стоит есть морковь и жирную рыбу.
  • Полезны для зрения также черника, шпинат и яйца, так как они содержат витамины А, С, Е, лютеин и омега-3, укрепляют сетчатку и предотвращают развитие близорукости.
ВЛАДИВОСТОК, 16 мая – РИА Новости. Морковь и жирную рыбу стоит есть, чтобы снизить шанс развития близорукости, рассказала РИА Новости офтальмолог Елена Оноприенко.
"Продукты, богатые витаминами А, С, Е, лютеином и омега-3 (полезны для зрения – ред.). К ним относятся морковь (бета-каротин), черника (антоцианы), жирная рыба (омега-3)", – сказала она.
Офтальмолог добавила, что в список полезных для зрения продуктов входят шпинат и яйца: эти продукты также укрепляют сетчатку и предотвращают развитие близорукости.
