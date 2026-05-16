03:22 16.05.2026
ОБСЕ не может предоставить площадку для диалога по Украине, заявил постпред

Логотип ОБСЕ. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что ОБСЕ в нынешнем состоянии не способна предоставить площадку для диалога по урегулированию кризиса на Украине.
  • По словам Полянского, в ОБСЕ доминирует большинство делегаций Евросоюза, которые пытаются задавить Россию.
  • Полянский отметил, что есть трехсторонний процесс переговоров по Украине, который не включает Европу и тем более ОБСЕ.
ЖЕНЕВА, 16 мая - РИА Новости. ОБСЕ в нынешнем состоянии не способна предоставить площадку для какого-либо диалога по урегулированию кризиса на Украине, заявил РИА Новости постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский.
По его словам, ОБСЕ и Швейцария как ее текущий председатель "хотели бы, чтобы организация играла какую-то роль в украинском урегулировании".
"Но ОБСЕ в нынешнем состоянии не способна предоставить площадку для какого-либо диалога. Это исключительно набор подавляющего большинства делегаций Евросоюза, которые, так сказать, стадным рефлексом пытаются задавить Россию. Вот что такое ОБСЕ", - сказал он РИА Новости.
Полянский отметил, что есть некоторые страны, которые пытаются держаться нейтрально, но это не доминирующая часть ОБСЕ, "и они в любом случае не профилируются и никак свою позицию не выражают".
Дипломат также указал на то, что в плане урегулирования на Украине есть трехсторонний процесс переговоров, который "в любом случае Европу ни в каком виде не включал, а ОБСЕ тем более".
