ОБСЕ не может предоставить площадку для диалога по Украине, заявил постпред

- Полянский отметил, что есть трехсторонний процесс переговоров по Украине, который не включает Европу и тем более ОБСЕ.
ЖЕНЕВА, 16 мая - РИА Новости. ОБСЕ в нынешнем состоянии не способна предоставить площадку для какого-либо диалога по урегулированию кризиса на Украине, заявил РИА Новости постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский.
По его словам, ОБСЕ и Швейцария как ее текущий председатель "хотели бы, чтобы организация играла какую-то роль в украинском урегулировании".
"Но ОБСЕ в нынешнем состоянии не способна предоставить площадку для какого-либо диалога. Это исключительно набор подавляющего большинства делегаций Евросоюза, которые, так сказать, стадным рефлексом пытаются задавить Россию. Вот что такое ОБСЕ", - сказал он РИА Новости.