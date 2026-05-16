ОБСЕ не может предоставить площадку для диалога по Украине, заявил постпред

ЖЕНЕВА, 16 мая - РИА Новости. ОБСЕ в нынешнем состоянии не способна предоставить площадку для какого-либо диалога по урегулированию кризиса на Украине, заявил РИА Новости постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

По его словам, ОБСЕ и Швейцария как ее текущий председатель "хотели бы, чтобы организация играла какую-то роль в украинском урегулировании".

"Но ОБСЕ в нынешнем состоянии не способна предоставить площадку для какого-либо диалога. Это исключительно набор подавляющего большинства делегаций Евросоюза, которые, так сказать, стадным рефлексом пытаются задавить Россию. Вот что такое ОБСЕ", - сказал он РИА Новости.

Полянский отметил, что есть некоторые страны, которые пытаются держаться нейтрально, но это не доминирующая часть ОБСЕ , "и они в любом случае не профилируются и никак свою позицию не выражают".