20:47 16.05.2026
СМИ: ряд американских чиновников ждут от ОАЭ активных действий против Ирана

Telegraph: ряд чиновников США ожидают от ОАЭ захват Иранского острова

Башни Этихад в Абу-Даби. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ряд американских чиновников выступают за более активное участие ОАЭ в конфликте против Ирана.
  • Некоторые лица из окружения Дональда Трампа считают, что ОАЭ следует захватить остров Лаван.
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Газета Telegraph со ссылкой на бывшего высокопоставленного представителя администрации президента США Дональда Трампа, отвечавшего за вопросы безопасности, утверждает, что ряд чиновников выступают за более активное участие ОАЭ в агрессии против Ирана и высказываются за захват Эмиратами одного из ключевых иранских островов.
Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что ОАЭ могли осуществить несколько ударов по территории Ирана в период перед установлением перемирия, включая удар по нефтеперерабатывающему заводу на острове Лаван.
"Некоторые лица из окружения Дональда Трампа считают, что ОАЭ следует захватить остров Лаван", - говорится в сообщении газеты.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов, а Иран заявил об установлении особых правил транзита через Ормузский пролив.
ОАЭ отвергли обвинения Ирана в участии в агрессии против Тегерана
В миреИранОАЭСШАДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
