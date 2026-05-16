СМИ: ряд американских чиновников ждут от ОАЭ активных действий против Ирана

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Газета Telegraph со ссылкой на бывшего высокопоставленного представителя администрации президента США Дональда Трампа, отвечавшего за вопросы безопасности, утверждает, что ряд чиновников выступают за более активное участие ОАЭ в агрессии против Ирана и высказываются за захват Эмиратами одного из ключевых иранских островов.
"Некоторые лица из окружения Дональда Трампа считают, что ОАЭ следует захватить остров Лаван", - говорится в сообщении газеты.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов, а Иран заявил об установлении особых правил транзита через Ормузский пролив.