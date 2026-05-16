Президент НОТА рассказал об уроках русской духовности для людей XXI века

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Успех России в международной конкуренции будет определяться интеллектуальным, духовным и моральным качеством общества. Об этом рассказал ректор Московской духовной академии, президент Научно-образовательной теологической ассоциации (НОТА), наместник Свято-Троицкой Сергиевой лавры, епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Кирилл (Зинковский) на открытой лекции в стенах Президентской академии.

Для россиян сегодня особенно важны теория и практика, относящиеся к возрождению и сохранению своей культурной и духовно-нравственной идентичности, отметил епископ Кирилл.

"Наш президент еще в 2013 году отметил, что мы живем в мире большой конкуренции — экономической, технической и идейно-информационной. И главное, что будет определять успех страны, — это интеллектуальное, духовное и моральное качество общества. Ведь и экономический рост, и благосостояние, и геополитическое влияние – производные от состояния самого общества, от того, насколько граждане страны чувствуют себя единым народом, насколько они укоренены в своей истории, в ценностях, традициях. В этом смысле вопрос обретения и укрепления национальной идентичности носит для России фундаментальный характер", — подчеркнул он.

Президент НОТА отметил, что сегодня россиянам приходится жить в эпоху информационных войн, когда возрастает объем информационного воздействия на сознание людей и происходит трансформация духовно-нравственных норм.

"В контексте того, что происходит в мире, очень важно обращение к нашим культурным и духовным корням. Мы отличаемся от других тем, что у нас всегда, кроме Священного Писания, было Священное Предание — то, что не записано или не вошло в текст Священного Писания. Это и иконы — тоже Предание Церкви, которое высказано посредством художественного образа. И наше обращение к нашим культурным и духовным корням очень важно", — добавил он.

Епископ Кирилл отметил, что созданные русскими иконописцами высокохудожественные образы, наполненные гармонией и возвышенными чувствами, и сегодня вдохновляют людей разных эпох и народов. Он привел слова священника, энциклопедиста Павла Флоренского: "Из всех философских доказательств бытия Божия наиболее убедительно звучит именно то, о котором даже не упоминается в учебниках: "Есть Троица Рублева, следовательно, есть Бог"".

"Троица" была написана, как сказано в древних летописях, в похвалу преподобному Сергию Радонежскому, а служение святого Сергия было направлено на объединение народных сил путем оставления своих личных амбиций в пользу общего дела. Этот призыв он заложил в название главного храма монастыря, посвятив его Святой Троице, что было достаточно нетипично для Древней Руси. Эта идея имела глубокие мотивы и практические следствия. Образ трех ангелов уже после кончины преподобного отразил духовное завещание того, кого называют игуменом Земли Русской", — подчеркнул президент НОТА.

Древняя русская икона стала драгоценным историческим памятником, в котором можно найти полное изображение всей внутренней истории русского национального самосознания и религиозной мысли, отметил он.

"Что такое русский дух, куда стремятся его силы и каков идеал русского человека? После Куликовской битвы, на рубеже XIV­­­–XV веков, начинается эпоха возрождения веры в свои силы, веры в помощь Божию. Русская культура переживает один из самых значительных подъемов в своей истории. После раздробленности и постоянных войн оказалось, что народный дух не сломлен. С особой силой проявилось стремление к единству, нравственному возрождению, осмыслению своего места в мире. В этот период сформировалось то удивительное явление, которое принято называть духом русской культуры",­­ – заявил епископ Кирилл.

Деятельному индивидуализму, рациональному отношению к внешнему миру, отличающему западную цивилизацию, Россия противопоставила иной тип творческого проявления: внутреннюю работу, духовное строительство и нравственное самосовершенствование, рассказал он.

"Нравственное возрождение сделало возможным и возрождение политическое. Оно подтвердило правило, что политическая крепость прочна только тогда, когда держится на силе нравственной", – подчеркнул он.