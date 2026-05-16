Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Движение транспорта по Крымскому мосту возобновлено, ограничение длилось более 10 часов, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.
Сообщение о перекрытии движения на Крымском мосту поступило в 02.27 мск. Причины не назывались.
За время перекрытия движения по транспортному переходу из графика выбились 12 поездов сообщением с Крымом, сообщила ранее компания "Гранд Сервис Экспресс".
