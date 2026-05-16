В Москве начались работы по комплексному ремонту Фрунзенской набережной
19:34 16.05.2026
В Москве начались работы по комплексному ремонту Фрунзенской набережной

Работы по комплексному ремонту Фрунзенской набережной начались в Москве

© РИА Новости / Максим Блинов
Вид на третье транспортное кольце в Москве.
Вид на третье транспортное кольце в Москве.
© РИА Новости / Максим Блинов
Вид на третье транспортное кольце в Москве.. Архивное фото
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства начали работы по комплексному ремонту Фрунзенской набережной в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Специалисты ГБУ "Автомобильные дороги" приступили к работам по комплексному ремонту Фрунзенской набережной… Здесь на протяжении около 2,5 километра планируется выполнить полную замену асфальтобетонного покрытия на проезжей части и тротуарах общей площадью 96 тысяч квадратных метров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что специалисты также установят 15 новых остановочных павильонов, 223 малые архитектурные формы, шесть навигационных стел, 55 опор наружного и контрастного освещения. Кроме того, они выполнят другие работы, которые повысят комфорт городской среды.
"В этом году в рамках программы комплексного ремонта планируется провести работы по обновлению четырех набережных в этом районе - это Пречистенская, Фрунзенская, Новодевичья и Ростовская. До этого комплексное обновление Фрунзенской набережной проводилось в 2015 году в рамках программы "Моя улица", - говорится в сообщении.
Уточняется, что Пречистенская, Новодевичья и Ростовская набережные были благоустроены в 2017 году. Территории сохранили свой исторический облик, но стали более функциональными и комфортными. Небо освободили от воздушных кабелей и перенесли их под землю. Тротуары расширили и заменили их покрытие, установили современные фонари, скамейки и урны. Фасады привели в порядок и сделали архитектурно-художественную подсветку. Сохранили существующие зеленые насаждения и высадили новые крупномерные деревья.
В публикации подчеркивается, что благоустройство территорий у воды - один из приоритетов работы правительства Москвы. Уже более 10 лет создаются комфортные и живописные маршруты по столичным набережным.
"Они привлекают внимание горожан и туристов благодаря множеству площадок для активного и размеренного отдыха, а также расположенных на них олимпийскому комплексу "Лужники", парку "Новодевичьи пруды", Центральному парку культуры и отдыха имени Максима Горького и другим объектам", - заключается в сообщении.
