В Москве начались работы по комплексному ремонту Фрунзенской набережной

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства начали работы по комплексному ремонту Фрунзенской набережной в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

"Специалисты ГБУ "Автомобильные дороги" приступили к работам по комплексному ремонту Фрунзенской набережной… Здесь на протяжении около 2,5 километра планируется выполнить полную замену асфальтобетонного покрытия на проезжей части и тротуарах общей площадью 96 тысяч квадратных метров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты также установят 15 новых остановочных павильонов, 223 малые архитектурные формы, шесть навигационных стел, 55 опор наружного и контрастного освещения. Кроме того, они выполнят другие работы, которые повысят комфорт городской среды.

"В этом году в рамках программы комплексного ремонта планируется провести работы по обновлению четырех набережных в этом районе - это Пречистенская, Фрунзенская, Новодевичья и Ростовская. До этого комплексное обновление Фрунзенской набережной проводилось в 2015 году в рамках программы "Моя улица", - говорится в сообщении.

Уточняется, что Пречистенская, Новодевичья и Ростовская набережные были благоустроены в 2017 году. Территории сохранили свой исторический облик, но стали более функциональными и комфортными. Небо освободили от воздушных кабелей и перенесли их под землю. Тротуары расширили и заменили их покрытие, установили современные фонари, скамейки и урны. Фасады привели в порядок и сделали архитектурно-художественную подсветку. Сохранили существующие зеленые насаждения и высадили новые крупномерные деревья.

В публикации подчеркивается, что благоустройство территорий у воды - один из приоритетов работы правительства Москвы . Уже более 10 лет создаются комфортные и живописные маршруты по столичным набережным.