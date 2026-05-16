Собянин рассказал о плане работ по благоустройству парка "Сокольники"

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Обновление исторической беседки и завершение обновления "Тропы здоровья" проведут в парке "Сокольники" в Москве в 2026 году, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Парку "Сокольники" - 95 лет. В этом году продолжим комплексное благоустройство и реабилитацию парка… Работы должны охватить порядка 112 гектаров. У каскада Оленьих прудов планируем вернуть на историческое место беседку и мост к ней, создать прогулочную и спортивные зоны, обновить детскую зону", - написал Собянин в своем канале на платформе "Макс".

Мэр отметил, что на берегу Нижнего Майского пруда появится павильон-беседка для небольших мероприятий и преобразится пространство вокруг водоема.

"Завершим обновление "Тропы здоровья", сделаем воркаут-зоны и питьевые фонтанчики. Продолжаем развитие центра восстановления и адаптации птиц Московского зоопарка - добавим в разлеточник четырехъярусную трибуну. Также запланировано появление гримерной у Центральной эстрады", - уточнил Собянин.