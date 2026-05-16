Рейтинг@Mail.ru
Собянин рассказал о плане работ по благоустройству парка "Сокольники" - РИА Новости, 16.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
18:41 16.05.2026
Собянин рассказал о плане работ по благоустройству парка "Сокольники"

Собянин: обновление "Тропы здоровья" проведут в парке "Сокольники" в 2026 году

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПарк "Сокольники"
Парк Сокольники - РИА Новости, 1920, 16.05.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Парк "Сокольники". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Обновление исторической беседки и завершение обновления "Тропы здоровья" проведут в парке "Сокольники" в Москве в 2026 году, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Парку "Сокольники" - 95 лет. В этом году продолжим комплексное благоустройство и реабилитацию парка… Работы должны охватить порядка 112 гектаров. У каскада Оленьих прудов планируем вернуть на историческое место беседку и мост к ней, создать прогулочную и спортивные зоны, обновить детскую зону", - написал Собянин в своем канале на платформе "Макс".
Мэр отметил, что на берегу Нижнего Майского пруда появится павильон-беседка для небольших мероприятий и преобразится пространство вокруг водоема.
"Завершим обновление "Тропы здоровья", сделаем воркаут-зоны и питьевые фонтанчики. Продолжаем развитие центра восстановления и адаптации птиц Московского зоопарка - добавим в разлеточник четырехъярусную трибуну. Также запланировано появление гримерной у Центральной эстрады", - уточнил Собянин.
Он подчеркнул, что в субботу, в день рождения парка "Сокольники", гостей ждут исторические реконструкции и мини-спектакли о ключевых эпохах жизни парка, интерактивные квесты, тематические мастер-классы, концертная программа и парковый хор.
Подготовка пляжей к купальному сезону в Москве - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
Проход в воду. Как спасатели готовят московские пляжи к сезону
15 мая, 10:00
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваСергей Собянин"Сокольники"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала