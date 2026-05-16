18:39 16.05.2026
В Москве развивают систему пешеходной навигации

Система пешеходной навигации развивается в столице

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Система пешеходной навигации развивается в столице, указатели помогают быстро находить дорогу не только к станциям метро, МЦК и МЦД, но и к речным вокзалам и причалам, сообщается на сайте мера и правительства Москвы.
Впервые указатели возле станций метро и МЦК появились в 2019–2020 годах. Их разместили во всех административных округах столицы.
"С 2014 года в городе установили более 124 тысяч домовых и городских указателей. Они помогают москвичам и гостям столицы быстро находить нужный адрес, дорогу к транспортным, социальным и другим объектам", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в Москве открыто уже более 300 станций метро и МЦК, пешеходная навигация помогает жителям и гостям столицы находить дорогу к ним. Она также указывает путь к офисам "Мои документы", поликлиникам, больницам, школам, организациям службы социальной защиты населения, органам власти, музеям, театрам и памятникам архитектуры.
Уточняется, что при появлении нового объекта сотрудники "Московского аналитического центра" изучают местность, определяют оптимальный маршрут от ближайшей станции метро или остановки общественного транспорта, тестируют его, рассчитывают время в пути и принимают решение о размещении указателя. Его устанавливают по направлению движения пешеходов.
Кроме того, горожане могут создать обращение на портале "Наш город" и запросить установку необходимых указателей в своем районе. Домовые и городские указатели оформляют в едином стиле, благодаря гармоничному сочетанию цветов указатели вписываются в городскую архитектуру, не отвлекая внимание от светофоров и не создавая визуального шума.
