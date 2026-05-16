В Москве не исключают новых контактов Лаврова и Рубио, заявил Рябков

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. В Москве не исключают новых контактов главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио в обозримой перспективе, но точной информации, когда они могут состояться, сейчас нет, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Министр и госсекретарь определяют свои графики строго в зависимости от потребностей. Когда возникает потребность, разговор есть. Я допускаю, что в предстоящий период будут новые контакты. Сейчас нет понимания, когда они состоятся", - сказал Рябков.
Он пояснил, что контакты с американцами "на высоком уровне, на уровне администрации, идут весьма интенсивно, постоянно".
"Сейчас сложилась конфигурация, когда диалог имеет множество каналов. Это технология, обустройство, а содержательная сторона отрабатывается в любом случае", - добавил Рябков.
