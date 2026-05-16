Синоптик рассказал, когда в Москве можно открывать пляжный сезон

- Пляжный сезон в Москве можно открывать на следующей неделе, сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
- Жаркая погода с температурой воздуха до 32 градусов установится в Москве в начале следующей недели, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС России.
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Пляжный сезон в Москве можно открывать на следующей неделе, сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.
"Солнце будет в изобилии, так что можно открывать пляжный сезон. Думаю, купаться нельзя, а вот поваляться на бережку можно", - сказал Шувалов.