02:32 16.05.2026
Синоптик рассказал, когда в Москве можно открывать пляжный сезон

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Жители Москвы спасаются от жары у фонтана на Поклонной горе
Жители Москвы спасаются от жары у фонтана на Поклонной горе. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пляжный сезон в Москве можно открывать на следующей неделе, сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
  • Жаркая погода с температурой воздуха до 32 градусов установится в Москве в начале следующей недели, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС России.
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Пляжный сезон в Москве можно открывать на следующей неделе, сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.
Ранее в пресс-службе столичного главка МЧС России рассказали РИА Новости, что жаркая погода с температурой воздуха до 32 градусов установится в Москве в начале следующей недели.
"Солнце будет в изобилии, так что можно открывать пляжный сезон. Думаю, купаться нельзя, а вот поваляться на бережку можно", - сказал Шувалов.
ОбществоМоскваРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
