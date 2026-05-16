01:29 16.05.2026
В Москве с понедельника ожидается аномально теплая погода

Жаркая погода в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Ночная температура до плюс 18 градусов ожидается в Москве с понедельника из-за аномально теплой погоды, рассказал РИА Новости начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.
Ранее МЧС России предупреждал, что в период с 18 по 22 мая на территории Москвы ожидается сильная жара и максимальная температура воздуха днем составит плюс 30-32 градуса.
"С 18 мая ночная температура составит до плюс 18 градусов тепла, а днем температура достигнет до плюс 32 градусов. Аномально теплая погода с температурой на 7-9 градусов выше нормы ожидается в Москве с понедельника", - пояснил синоптик.
По его словам, такая температура будет радовать москвичей практически всю рабочую неделю.
ОбществоМоскваРоссияАлександр Голубев (метеоролог)ГидрометцентрМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
