Космический грузовик Cargo Dragon отправился к МКС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Космический грузовик Cargo Dragon компании SpaceX отправился к Международной космической станции.
- Старт корабля дважды переносили из-за непогоды, а сейчас стыковка ожидается в воскресенье в 14:00 мск.
ВАШИНГТОН, 16 мая - РИА Новости. Космический грузовик Cargo Dragon компании SpaceX отправился к Международной космической станции, сообщили в НАСА.
Старт корабля дважды переносили из-за непогоды.
Грузовик с новым скафандром пристыковался к МКС
28 апреля, 03:10
"В 18.05 по времени Восточного побережья США (01.05 субботы мск - ред.) космический корабль SpaceX Dragon стартовал к Международной космической станции", - говорится в сообщении.
Стыковка ожидается в воскресенье в 14.00 мск.
Корабль стартовал из Флориды. Dragon доставит экипажу около трех тонн припасов, включая продовольствие и оборудование для научных экспериментов, включающих исследования в области лечения остеопороза и изучения космической погоды.
Командир МКС рассказал о жизни на орбите
10 апреля, 11:04