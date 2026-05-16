02:42 16.05.2026
Космический грузовик Cargo Dragon отправился к МКС

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Космический грузовик Cargo Dragon компании SpaceX отправился к Международной космической станции.
  • Старт корабля дважды переносили из-за непогоды, а сейчас стыковка ожидается в воскресенье в 14:00 мск.
ВАШИНГТОН, 16 мая - РИА Новости. Космический грузовик Cargo Dragon компании SpaceX отправился к Международной космической станции, сообщили в НАСА.
Старт корабля дважды переносили из-за непогоды.
"В 18.05 по времени Восточного побережья США (01.05 субботы мск - ред.) космический корабль SpaceX Dragon стартовал к Международной космической станции", - говорится в сообщении.
Стыковка ожидается в воскресенье в 14.00 мск.
Корабль стартовал из Флориды. Dragon доставит экипажу около трех тонн припасов, включая продовольствие и оборудование для научных экспериментов, включающих исследования в области лечения остеопороза и изучения космической погоды.
