ВСУ отправляют на фронт наемников без боевого опыта, заявил Мирошник
11:17 16.05.2026 (обновлено: 12:02 16.05.2026)
ВСУ отправляют на фронт наемников без боевого опыта, заявил Мирошник

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВСУ отправляют на фронт иностранных наемников без боевого опыта, заявили в МИД.
  • Противник испытывает серьезные проблемы с мобилизацией, поэтому использует любые возможности, чтобы затыкать дыры.
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. ВСУ отправляют на фронт иностранных наемников без боевого опыта, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.
"Квалификация становится ниже, сейчас они привлекают много наемников, которые не имеют военного опыта", — сказал собеседник агентства.
Посол отметил, что противник испытывает серьезные проблемы с мобилизацией, поэтому использует любые возможности, чтобы затыкать дыры. При этом наемники едут на Украину в основном ради заработка.
"Это не двухметровые красавцы, а маленькие пухленькие деятели, которые в поисках денег приехали из колумбийских плантаций зарабатывать на пропитание", — заключил Мирошник.
В Минобороны не раз заявляли об уничтожении в зоне СВО наемников из других стран. Как подчеркивали в ведомстве, киевский режим использует их в качестве "пушечного мяса".
Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинское командование плохо координирует их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаРодион МирошникВооруженные силы УкраиныБлижний ВостокАфганистанВ мире
 
 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
