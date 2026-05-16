МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. ВСУ отправляют на фронт иностранных наемников без боевого опыта, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.

"Квалификация становится ниже, сейчас они привлекают много наемников, которые не имеют военного опыта", — сказал собеседник агентства.

"Это не двухметровые красавцы, а маленькие пухленькие деятели, которые в поисках денег приехали из колумбийских плантаций зарабатывать на пропитание", — заключил Мирошник.

В Минобороны не раз заявляли об уничтожении в зоне СВО наемников из других стран. Как подчеркивали в ведомстве, киевский режим использует их в качестве "пушечного мяса".