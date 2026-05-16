"Какое ему дело?" Фицо жестко ответил Мерцу на претензии к поездке в Москву

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Премьер Словакии выразил недоумение по поводу недовольства немецкого канцлера его визитом в Россию на День Победы.
- Фицо заявил, что если бы Мерц стал упрекать его за поездку в Москву, он бы ответил очень резко.
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил недоумение в связи с недовольством канцлера Германии Фридриха Мерца его поездкой в Москву на День Победы.
«
"Меня шокировало сообщение, что он хочет поговорить со мной о моей поездке в Москву. Какое дело немецкому канцлеру до того, ездил я в Москву или нет? Более того, некоторые страны даже отказали нам в воздушном пространстве", — сказал он на встрече с профсоюзом студентов, запись опубликована на его странице в Facebook*.
«
"Сначала возникла мысль: о чем вообще канцлер хочет со мной говорить? Одно знаю точно — если бы он стал упрекать меня за поездку в Москву, я бы ответил очень резко", — заключил он.
Фицо, в отличие от большинства европейских лидеров, выступает за налаживание диалога с Москвой и снятие ограничений на поставки российских энергоресурсов. Девятого мая он провел переговоры с Владимиром Путиным в Кремле. Президент отметил, что Словакия старается проводить суверенную политику и выстраивает прагматичный курс в отношении России.
Также лидеры обсудили взаимодействие в разных сферах и перспективы возобновления работы двусторонней межправкомиссии по экономическому сотрудничеству, заседания которой не проводят с 2021 года.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) признана экстремистской и запрещена в России.