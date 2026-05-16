Новая выходка Зеленского вызвала переполох в Финляндии - РИА Новости, 16.05.2026
09:36 16.05.2026
Новая выходка Зеленского вызвала переполох в Финляндии

Владимир Зеленский. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Финский политик Армандо Мема призвал прекратить военную помощь Киеву из-за вторжения украинских дронов в воздушное пространство Финляндии.
  • По его мнению, конфликт на Украине усиливает напряженность между Хельсинки и Москвой.
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Финляндия должна немедленно прекратить военную помощь Киеву из-за очередного вторжения украинских дронов в воздушное пространство страны, написал финский политик и член партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X.

"Мое послание Зеленскому предельно ясно: вы подвергаете опасности гражданское население Финляндии, в результате вы не сможете продолжать получать помощь", — говорится в публикации.

Политик добавил, что конфликт на Украине постепенно, но верно усиливает напряженность между Хельсинки и Москвы. По его мнению, это трагическая ситуация, потому что раньше отношения были иными.
Финские власти в пятницу утром получили сообщения о беспилотниках в воздушном пространстве страны, на несколько часов закрывался столичный аэропорт. Телерадиовещатель Yle сообщал, что приложение экстренного оповещения не сработало должным образом, когда власти выпустили оповещение об угрозе.
