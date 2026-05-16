Мелони заявила, что следит за инцидентом с наездом авто на людей в Модене - РИА Новости, 16.05.2026
21:13 16.05.2026
Мелони заявила, что следит за инцидентом с наездом авто на людей в Модене

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В итальянской Модене автомобиль наехал на прохожих, в результате чего по меньшей мере восемь человек получили ранения, из них четверо находятся в тяжелом состоянии.
  • За рулем автомобиля находился 31-летний иностранец, который, скрываясь с места происшествия, нанес ножевое ранение человеку, пытавшемуся его остановить.
  • Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что находится в контакте с местными властями и следит за развитием ситуации.
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Премьер Италии Джорджа Мелони заявила, что находится в контакте с местными властями в связи с наездом автомобиля на прохожих в итальянской Модене и следит за развитием ситуации.
Ранее в субботу сообщалось, что автомобиль наехали на прохожих в Модене. Согласно последним данным газеты Fatto Quotidiano, в результате инцидента по меньшей мере восемь человек получили ранения, из них четверо находятся в тяжелом состоянии.
"Произошедшее сегодня в Модене, где мужчина сбил нескольких пешеходов, а затем, предположительно, нанес ножевое ранение прохожему, является крайне серьезным. Выражаю свою поддержку пострадавшим и их семьям. Также благодарю граждан, которые мужественно вмешались, чтобы остановить виновного, и силы правопорядка за их действия. Я связалась с мэром и остаюсь в постоянном контакте с властями, чтобы следить за развитием ситуации. Надеюсь, что виновный в полной мере ответит за свои действия", - написала Мелони в соцсети Х.
За рулем автомобиля, как пишет газета, находился 31-летний иностранец. Водитель, скрываясь с места происшествия, нанес ножевое ранение человеку, который пытался его остановить, вскоре подозреваемый был задержан.
