В Пятигорске локализовали пожар на АЗС

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Пожар на автозаправочной станции в Пятигорске локализован на площади в тысячу квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России.
В субботу днем глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов сообщил о взрыве с последующим возгоранием на площади в тысячу квадратных метров, который произошел при разгрузке газовоза, предварительно, из-за нарушения техники безопасности. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что пострадали шесть человек.
