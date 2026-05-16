Краткий пересказ от РИА ИИ Горечь и першение в горле от оливкового масла — признак высокого содержания полифенолов, что указывает на свежесть и качество нерафинированного масла.

Нерафинированное оливковое масло раннего сбора, когда оливки еще зеленые, содержит максимальную концентрацию полифенолов и считается более ценным.

Ранний сбор оливок во многих греческих хозяйствах производится вручную, что позволяет бережно обращаться с плодами и сохранять свойства свежего масла.

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Горечь и першение в горле от оливкового масла, вызванные высоким содержанием в нем полифенолов, - признак свежего нерафинированного масла высшего качества, рассказал РИА Новости фермер бренда Greek Legend Янис Вутактакис.

"Горчинка и легкое жжение - один из признаков свежего качественного масла extra virgin. Главная причина - полифенолы. Это природные соединения, которые содержатся в оливках и переходят в масло во время отжима. Чем выше содержание полифенолов, тем более ценным считается масло", - сказал он.

"Как правило, такие масла имеют низкую кислотность, лучше сохраняют свежесть и отличаются более ярким вкусом", - добавил фермер.

Речь идет именно о нерафинированном оливковом масле. В рафинированном - большая часть природных соединений теряется, поэтому вкус становится более нейтральным.

По словам эксперта, особенно много полифенолов содержится в масле раннего сбора, когда оливки собирают еще зелеными. В начале созревания в них сохраняется максимальная концентрация природных веществ. Такие плоды дают меньше масла, но качество самого масла получается значительно выше.

Вутактакис добавил, что во многих греческих хозяйствах ранний сбор до сих пор производится вручную. Такой подход позволяет бережно обращаться с плодами и быстрее отправлять их на отжим, сохраняя вкус и свойства свежего масла.