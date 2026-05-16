Рейтинг@Mail.ru
Ветеран рассказал о подлой тактике ВСУ при освобождении Мариуполя - РИА Новости, 16.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:57 16.05.2026
Ветеран рассказал о подлой тактике ВСУ при освобождении Мариуполя

Ветеран Даглы: ВСУ в Мариуполе в 2022 году прятались за мирным населением

© РИА Новости / Константин МихальчевскийВид на металлургический комбинат "Азовсталь" в Мариуполе
Вид на металлургический комбинат Азовсталь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 16.05.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Вид на металлургический комбинат "Азовсталь" в Мариуполе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ветеран спецоперации Максим Даглы рассказал о тактике ВСУ во время освобождения Мариуполя российскими бойцами.
  • Украинские боевики располагали гражданское население на средних этажах домов, из-за чего по зданиям нельзя было применять крупнокалиберную технику.
  • Из-за этой тактики российским бойцам приходилось проверять каждый дом, чтобы избежать вреда для гражданского населения.
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Украинские боевики во время освобождения российскими бойцами Мариуполя располагали гражданское население города на средних этажах домов, из-за чего по ним нельзя было отрабатывать техникой, рассказал РИА Новости ветеран спецоперации Максим Даглы с позывным "Даг".
"У нас были очень сложные бои в Мариуполе из-за того, что были многоэтажные дома, и мы не могли техникой какой-то крупнокалиберной или тем же танком отрабатывать по подъездам и домам, потому что украинские боевики использовали следующую тактику. Они садились на первых этажах, а в середину сажали гражданских людей, а потом снова садились сверху", - сказал Даглы.
Строительные работы возле драматического театра в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
Боевики "Азова"* заставляли актеров из Мариуполя петь песни в честь Бандеры
8 мая, 03:46
"И получалось то, что мы не могли сложить этот дом, потому что было гражданское население", - добавил он.
Из-за применения такой подлой тактики ВСУ российским бойцам для недопущения причинения вреда гражданскому населению приходилось заходить и изучать каждый дом.
"Но когда они видели нас они нас обнимали, целовали и говорили, что мы вас ждем. И значит, мои ранения получены и здоровье отдано не зря", - подытожил ветеран спеоперации.
Минобороны России сообщило об освобождении Мариуполя 20 мая 2022 года.
Краеведческий музей Мариуполя - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
Из Мариупольского музея в 2022 году похитили ценные доспехи
23 апреля, 04:13
 
В миреМариупольВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала