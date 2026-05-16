Ветеран рассказал о подлой тактике ВСУ при освобождении Мариуполя

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Украинские боевики во время освобождения российскими бойцами Мариуполя располагали гражданское население города на средних этажах домов, из-за чего по ним нельзя было отрабатывать техникой, рассказал РИА Новости ветеран спецоперации Максим Даглы с позывным "Даг".

"У нас были очень сложные бои в Мариуполе из-за того, что были многоэтажные дома, и мы не могли техникой какой-то крупнокалиберной или тем же танком отрабатывать по подъездам и домам, потому что украинские боевики использовали следующую тактику. Они садились на первых этажах, а в середину сажали гражданских людей, а потом снова садились сверху", - сказал Даглы.

"И получалось то, что мы не могли сложить этот дом, потому что было гражданское население", - добавил он.

Из-за применения такой подлой тактики ВСУ российским бойцам для недопущения причинения вреда гражданскому населению приходилось заходить и изучать каждый дом.

"Но когда они видели нас они нас обнимали, целовали и говорили, что мы вас ждем. И значит, мои ранения получены и здоровье отдано не зря", - подытожил ветеран спеоперации.