В ЛНР продолжают доставать тела убитых ВСУ мирных жителей из лесной могилы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Тела убитых мирных жителей продолжают доставать из лесной могилы в Северодонецке в ЛНР.
- Эксгумация тел проводится по инициативе СК и волонтерских организаций.
- Работы по извлечению тел ведутся командой межведомственной рабочей группы при содействии Военной комендатуры ЛНР, дело расследует Главное следственное управление СК России.
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Тела убитых украинскими боевиками мирных жителей продолжают доставать из лесной могилы в Северодонецке в ЛНР, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
"Сейчас по инициативе СК и волонтерских организаций эксгумируют тела на территории рядом с Северодонецком. На территории лесной могилы планомерно ведутся работы по извлечению тел, которые были захоронены в период военных действий. (Выясняются - ред.) причины гибели этих людей - как они туда попали, почему они были захоронены в несанкционированных местах", - сказал РИА Новости Мирошник.
РИА Новости сообщали, что команда межведомственной рабочей группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии, их идентификации и увековечению памяти ведет работы по извлечению тел жертв украинской агрессии, в том числе и из одного из самых крупных массовых захоронений мирных жителей на территории Северодонецка. Офицеры СК России с сотрудниками судебно-экспертного центра также ведут работы на месте массового захоронения мирных жителей. Работы ведутся при содействии Военной комендатуры ЛНР. Дело расследуется Главным следственным управлением СК России.
Из мест стихийных захоронений ЛНР извлекли останки более тысячи жителей
24 декабря 2025, 15:32