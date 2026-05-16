Рейтинг@Mail.ru
В ЛНР продолжают доставать тела убитых ВСУ мирных жителей из лесной могилы - РИА Новости, 16.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:05 16.05.2026 (обновлено: 02:44 16.05.2026)
В ЛНР продолжают доставать тела убитых ВСУ мирных жителей из лесной могилы

Мирошник: в Северодонецке продолжают доставать тела убитых ВСУ мирных жителей

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкМогила неизвестного человека в Луганской народной республике
Могила неизвестного человека в Луганской народной республике - РИА Новости, 1920, 16.05.2026
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
Могила неизвестного человека в Луганской народной республике. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Тела убитых мирных жителей продолжают доставать из лесной могилы в Северодонецке в ЛНР.
  • Эксгумация тел проводится по инициативе СК и волонтерских организаций.
  • Работы по извлечению тел ведутся командой межведомственной рабочей группы при содействии Военной комендатуры ЛНР, дело расследует Главное следственное управление СК России.
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Тела убитых украинскими боевиками мирных жителей продолжают доставать из лесной могилы в Северодонецке в ЛНР, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
"Сейчас по инициативе СК и волонтерских организаций эксгумируют тела на территории рядом с Северодонецком. На территории лесной могилы планомерно ведутся работы по извлечению тел, которые были захоронены в период военных действий. (Выясняются - ред.) причины гибели этих людей - как они туда попали, почему они были захоронены в несанкционированных местах", - сказал РИА Новости Мирошник.
РИА Новости сообщали, что команда межведомственной рабочей группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии, их идентификации и увековечению памяти ведет работы по извлечению тел жертв украинской агрессии, в том числе и из одного из самых крупных массовых захоронений мирных жителей на территории Северодонецка. Офицеры СК России с сотрудниками судебно-экспертного центра также ведут работы на месте массового захоронения мирных жителей. Работы ведутся при содействии Военной комендатуры ЛНР. Дело расследуется Главным следственным управлением СК России.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Из мест стихийных захоронений ЛНР извлекли останки более тысячи жителей
24 декабря 2025, 15:32
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСеверодонецкРоссияЛуганская Народная РеспубликаРодион МирошникСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала