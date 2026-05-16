При израильском ударе по Ливану погибли трое спасателей

БЕЙРУТ, 16 мая - РИА Новости. Трое спасателей погибли при израильском ударе по центру гражданской обороны в поселении Харуф в округе Набатия на юге Ливана, говорится в заявлении гражданской обороны Ливана.
"Удар израильского противника по центру Исламской медицинской ассоциации гражданской обороны в Харуфе в округе Набатия привел к гибели шести человек, среди них трое спасателей, еще 22 человека получили ранения", - говорится в заявлении.
Ранее израильские удары также пришлись по районам Тира и Набатии. В Тире был атакован объект рядом с больницей "Хирам", где пострадали медики и пациенты, а в Набатии удар беспилотника по автомобилю у хусейнии привел к гибели двух человек.