При израильском ударе по Ливану погибли трое спасателей
00:59 16.05.2026 (обновлено: 01:05 16.05.2026)
При израильском ударе по Ливану погибли трое спасателей

Трое спасателей погибли при ударе Израиля по центру гражданской обороны в Ливане

© AP Photo / Hussein Malla
Армия обороны Израиля нанесла удар по ливанскому городу Набатия . Архивное фото
  При израильском ударе по центру гражданской обороны в поселении Харуф в округе Набатия на юге Ливана погибли трое спасателей.
  ЦАХАЛ нанесла удар по центру Исламской медицинской ассоциации гражданской обороны в Харуфе
БЕЙРУТ, 16 мая - РИА Новости. Трое спасателей погибли при израильском ударе по центру гражданской обороны в поселении Харуф в округе Набатия на юге Ливана, говорится в заявлении гражданской обороны Ливана.
"Удар израильского противника по центру Исламской медицинской ассоциации гражданской обороны в Харуфе в округе Набатия привел к гибели шести человек, среди них трое спасателей, еще 22 человека получили ранения", - говорится в заявлении.
Ранее израильские удары также пришлись по районам Тира и Набатии. В Тире был атакован объект рядом с больницей "Хирам", где пострадали медики и пациенты, а в Набатии удар беспилотника по автомобилю у хусейнии привел к гибели двух человек.
