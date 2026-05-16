ВСУ вывели из строя обе АЗС в Энергодаре, заявил Лихачев

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Обе автозаправочные станции в Энергодаре выведены из строя в результате постоянных атак ВСУ, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
"В самом городе Энергодаре в результате постоянных атак ВСУ выведены из строя обе автозаправочные станции", - рассказал он.
По словам Лихачева, новости из Энергодара все больше похожи на боевые сводки, так как дроны ВСУ бьют по мирным жителям и инфраструктуре города.