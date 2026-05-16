Рейтинг@Mail.ru
Лихачев рассказал, когда может начаться ремонт линии "Днепровская" на ЗАЭС - РИА Новости, 16.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:49 16.05.2026
Лихачев рассказал, когда может начаться ремонт линии "Днепровская" на ЗАЭС

Лихачев: ремонт связанной с ЗАЭС линии "Днепровская" может начаться в конце мая

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкГенеральный директор государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев
Генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии Росатом Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 16.05.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что ремонт линии «Днепровская», связанной с Запорожской АЭС, может начаться в самом конце мая.
  • Основная линия «Днепровская» остается отключенной с 24 марта, и точный участок повреждения установлен — он находится в акватории Днепра.
  • «Росатом» сталкивается с ситуациями полного обесточения ЗАЭС и запуска аварийных дизельгенераторов, так как станция запитана только по одной линии вместо двух.
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. "Росатом" рассчитывает, что ремонт линии "Днепровская", связанной с Запорожской АЭС, может начаться в самом конце мая, заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев.
Основная линия "Днепровская" остается отключенной с 24 марта. Яшина ранее сообщала, что точный участок повреждения ЛЭП "Днепровская" установлен - он находится в акватории Днепра, проведение ремонтно-восстановительных работ осложнено как с технической точки зрения, так и из за сохраняющейся военной обстановки вокруг.
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 16.05.2026
Дрон-камикадзе ударил по трубопроводу, идущему вдоль машинных залов ЗАЭС
Вчера, 17:48
Глава "Росатома" напомнил, что уже больше двух месяцев станция запитана только по одной линии вместо двух, и за это время госкорпорация неоднократно сталкивались с ситуациями полного обесточения ЗАЭС и запуска аварийных дизельгенераторов.
"В настоящий момент продолжаются переговоры с участием МАГАТЭ, целью которых является установление временного режима тишины, необходимого для ремонта поврежденных опор ЛЭП. Рассчитываем, что ремонтные работы могут начаться в самом конце мая", - сказал Лихачев.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитываются шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 16.05.2026
ВСУ целенаправленно сеют панику в Энергодаре, заявил Лихачев
Вчера, 17:48
 
Днепр (река)ЭнергодарЕвропаАлексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Запорожская АЭСМАГАТЭ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала