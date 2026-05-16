Лихачев рассказал, когда может начаться ремонт линии "Днепровская" на ЗАЭС

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. "Росатом" рассчитывает, что ремонт линии "Днепровская", связанной с Запорожской АЭС, может начаться в самом конце мая, заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев.
Основная линия "Днепровская" остается отключенной с 24 марта. Яшина ранее сообщала, что точный участок повреждения ЛЭП "Днепровская" установлен - он находится в акватории Днепра, проведение ремонтно-восстановительных работ осложнено как с технической точки зрения, так и из за сохраняющейся военной обстановки вокруг.
Глава "Росатома" напомнил, что уже больше двух месяцев станция запитана только по одной линии вместо двух, и за это время госкорпорация неоднократно сталкивались с ситуациями полного обесточения ЗАЭС и запуска аварийных дизельгенераторов.