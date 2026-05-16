Лихачев: укрепление второго энергоблока АЭС "Бушер" в Иране возобновили

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Работы по бетонированию и армированию зданий строящегося второго энергоблока АЭС "Бушер" в Иране возобновлены, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
"Возобновлены работы по бетонированию и армированию зданий второго сооружаемого энергоблока АЭС. Наши специалисты, оставшиеся на площадке, в рамках исполнения наших контрактных обязательств уже включились в активное взаимодействие с подрядчиками", - сказал Лихачев.