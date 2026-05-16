Лихачев: "Росатом" пока не может вернуть своих работников на АЭС "Бушер"
17:51 16.05.2026
Лихачев: "Росатом" пока не может вернуть своих работников на АЭС "Бушер"

Лихачев: "Росатом" пока не может вернуть российский персонал на АЭС "Бушер"

© AP Photo / Vahid SalemiАЭС "Бушер"
АЭС Бушер - РИА Новости, 1920, 16.05.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
АЭС "Бушер". Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • "Росатом" не может полностью вернуть российский персонал на АЭС "Бушер" до прояснения ситуации вокруг Ирана, заявил Алексей Лихачев.
  • Госкорпорация готовит планы по наращиванию численности российского персонала на АЭС "Бушер".
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. "Росатом" до прояснения ситуации вокруг Ирана не имеет права полностью вернуть российский персонал на АЭС "Бушер", заявил глава российской госкорпорации Алексей Лихачев.
По его словам, "Росатом" готовит планы по наращиванию численности российского персонала на АЭС "Бушер".
"При этом нам приходится учитывать военную обстановку", - подчеркнул он.
Как отметил Лихачев, на прошлой неделе Иран и США обменялись очередными ударами, в субботу в американской прессе опять появились публикации о возможном возобновлении конфликта.
"До прояснения обстановки решение о возвращении персонала на площадку в полном объеме принимать мы не имеем право", - подчеркнул Лихачев.
В миреИранСШААлексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Бушерская АЭС
 
 
