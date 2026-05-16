Лихачев: "Росатом" пока не может вернуть своих работников на АЭС "Бушер"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- "Росатом" не может полностью вернуть российский персонал на АЭС "Бушер" до прояснения ситуации вокруг Ирана, заявил Алексей Лихачев.
- Госкорпорация готовит планы по наращиванию численности российского персонала на АЭС "Бушер".
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. "Росатом" до прояснения ситуации вокруг Ирана не имеет права полностью вернуть российский персонал на АЭС "Бушер", заявил глава российской госкорпорации Алексей Лихачев.
По его словам, "Росатом" готовит планы по наращиванию численности российского персонала на АЭС "Бушер".
"При этом нам приходится учитывать военную обстановку", - подчеркнул он.
"До прояснения обстановки решение о возвращении персонала на площадку в полном объеме принимать мы не имеем право", - подчеркнул Лихачев.