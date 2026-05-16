Синоптик рассказал, когда в Москве будет рекордное тепло

Краткий пересказ от РИА ИИ Суточные рекорды тепла в Москве могут обновиться 19, 20 и 21 мая.

Рекорд максимальной температуры воздуха для 20 мая держится почти 130 лет и составляет плюс 29,7 градуса.

В мае в Москве температура может подняться до плюс 28–31 градуса, а ночью — до плюс 14–18 градусов.

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Суточные рекорды тепла могут обновиться для 19, 20 и 21 мая в Москве на следующей неделе, рекорд для 20 числа месяца держится почти 130 лет и составляет плюс 29,7 градуса, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Синоптик рассказал, что с началом новой недели столбики термометров в Москве приблизятся к 30-градусной отметке, а затем и будут пытаться преодолеть ее.

"Регион окажется на периферии барического максимума с юго-востока, который сделает погоду преимущественно солнечной и сухой. В такой ситуации в понедельник и четверг днем воздух прогреется до плюс 28 - плюс 30 градусов, во вторник и среду - до плюс 29 - плюс 31 градуса", - написал Леус в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что очень тепло, до плюс 14 - плюс 18 градусов будет и по ночам. Такие высокие температуры могут стать причиной обновления суточных рекордов максимальной температуры воздуха, один из которых держится почти 130 лет.

"Девятнадцатое (мая - ред.), рекорд этого дня держится с 1979 года и составляет плюс 30,2 градуса, 20 (мая - ред.) - рекорд 1897 года, плюс 29,7 градуса, и 21 (мая - ред.) - 2014 год, плюс 29,2 градуса", - добавил синоптик.

По его словам, в последний день рабочей недели атмосфера над регионом станет неустойчивой и днем местами прошумят короткие грозовые дожди, которые начнут сбивать жару, но пока только на несколько градусов.