Жители Латвии экономят на еде из-за дорогой коммуналки, заявил экс-депутат

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Жители Латвии вынуждены экономить на продуктах, чтобы оплатить коммунальные услуги, рассказал РИА Новости бывший депутат Рижской думы Руслан Панкратов.
По его словам, средняя зарплата в Латвии составляет 800 евро после вычета подоходных налогов, это в два с половиной раза меньше, чем в той же Германии. Вместе с этим в республике троекратно растут цены на продукты, увеличивается стоимость коммунальных услуг, в частности за потребление электроэнергии.
"Они (местные жители - ред.) экономят на еде. Они за двухкомнатную квартиру... (площадью) 47 (квадратных) метров, платят 270 евро. Это за коммунальные услуги", - сказал Панкратов.
Он отметил, что тяжелее всех сейчас приходится латвийским пенсионерам, у которых страховые выплаты составляют от 300 до 450 евро. В целях экономии, сказал Панкратов, пожилые жители Латвии вынуждены покупать дешевые макароны, хлеб, не говоря уже о сыре, стоимость которого превышает 25 евро. "Не берут уже ничего из продуктов, что не уценено", - добавил собеседник.
Ранее депутат Рижской думы Алексей Росликов в разговоре с РИА Новости пожаловался на высокую стоимость яиц в Латвии, сравнив цены на этот товар с белорусскими. Он говорил, что стоимость яиц в прибалтийской республике составляет 5,6 евро, в то время как в соседней Белоруссии их предлагают за 1 евро в переводе на местную валюту.