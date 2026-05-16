Жители Латвии экономят на еде из-за дорогой коммуналки, заявил экс-депутат - РИА Новости, 16.05.2026
04:27 16.05.2026 (обновлено: 04:28 16.05.2026)
Жители Латвии экономят на еде из-за дорогой коммуналки, заявил экс-депутат

Улица Пилс и Церковь Скорбящей Богоматери в Риге, Латвия. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Жители Латвии вынуждены экономить на продуктах, чтобы оплатить коммунальные услуги, заявил бывший депутат Рижской думы Руслан Панкратов.
  • Средняя зарплата в Латвии составляет 800 евро после вычета подоходных налогов, при этом цены на продукты растут, а стоимость коммунальных услуг увеличивается.
  • Пенсионерам в Латвии приходится особенно тяжело из-за низких страховых выплат и высоких цен на продукты.
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Жители Латвии вынуждены экономить на продуктах, чтобы оплатить коммунальные услуги, рассказал РИА Новости бывший депутат Рижской думы Руслан Панкратов.
По его словам, средняя зарплата в Латвии составляет 800 евро после вычета подоходных налогов, это в два с половиной раза меньше, чем в той же Германии. Вместе с этим в республике троекратно растут цены на продукты, увеличивается стоимость коммунальных услуг, в частности за потребление электроэнергии.
"Они (местные жители - ред.) экономят на еде. Они за двухкомнатную квартиру... (площадью) 47 (квадратных) метров, платят 270 евро. Это за коммунальные услуги", - сказал Панкратов.
Он отметил, что тяжелее всех сейчас приходится латвийским пенсионерам, у которых страховые выплаты составляют от 300 до 450 евро. В целях экономии, сказал Панкратов, пожилые жители Латвии вынуждены покупать дешевые макароны, хлеб, не говоря уже о сыре, стоимость которого превышает 25 евро. "Не берут уже ничего из продуктов, что не уценено", - добавил собеседник.
Ранее депутат Рижской думы Алексей Росликов в разговоре с РИА Новости пожаловался на высокую стоимость яиц в Латвии, сравнив цены на этот товар с белорусскими. Он говорил, что стоимость яиц в прибалтийской республике составляет 5,6 евро, в то время как в соседней Белоруссии их предлагают за 1 евро в переводе на местную валюту.
