Хорошие новости
 
12:58 16.05.2026 (обновлено: 13:18 16.05.2026)
Карликовый бегемот Ксюша из Московского зоопарка вышла в уличный вольер

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Карликовый бегемот Ксюша из Московского зоопарка впервые вышла в уличный вольер после зимы.
  • Уличный бассейн бегемота наполнили водой, а в уличном вольере выложили угощения: сено люцерны и витаминно-травяную муку, ветки ивы, а также фрукты, овощи и листья салата.
  • В сообщении отмечается, что Ксюшу можно будет увидеть как в уличном вольере, так и во внутреннем павильоне в зависимости от погоды.
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Карликовый бегемот Ксюша из Московского зоопарка впервые вышла в уличный вольер после зимы, самке открыли выход на улицу с приходом тепла, сообщается в канале столичного зоосада на платформе "Макс".
Московском зоопарке с приходом весны в свой уличный вольер вышла карликовый бегемот Ксюша. Одна из самых теплолюбивых африканских обитателей зоопарка открыла сезон прогулок. В мае погода радует жителей столицы – столбик термометра поднялся выше плюс 20 градусов, поэтому самке бегемота открыли выход на улицу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в 2025 году Ксюша начала сезон прогулок позже, в конце мая. К началу летнего сезона уличный бассейн бегемота наполнили водой, а в уличном вольере выложили угощения: сено люцерны и витаминно-травяную муку, ветки ивы, а также фрукты, овощи и листья салата. Также на ее поляне уже выросла сочная трава.
"Как только дверь открылась, Ксюша с нетерпением вышла на поляну - очень довольная и счастливая. Она принялась жевать траву и другие угощения, а затем отправилась покорять бассейн. Первый в этом сезоне уличный заплыв удался на славу", - рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова, слова которой приводятся в сообщении.
Уточняется, что карликовый бегемот впервые экспонируется в Московском зоопарке, она приехала летом 2017 года из Швеции. Ксюша охотно занимается на тренингах, она встает на весы, позволяет проводить УЗИ, забор крови, осматривать ротовую полость и зубы, производить пальпацию тела.
"Зиму карликовый бегемот проводит в отдельном теплом вольере с бассейном, а с наступлением лета она выходит на улицу понежиться на солнышке. Однако жару это африканское животное не любит и, когда солнце в зените, уходит в тень или в бассейн", - поясняется в сообщении.
Подчеркивается, что в ближайший месяц Ксюшу можно будет увидеть как в уличном вольере, так и во внутреннем павильоне, в зависимости от погоды.
