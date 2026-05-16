Австрийский космонавт объяснил, почему верит в высадку США на Луну

ВЕНА, 16 мая - РИА Новости. Австрийский космонавт Франц Фибек в интервью РИА Новости объяснил, почему верит в высадку США на Луну.
"Я скажу так: мне повезло в США познакомиться со многими астронавтами программы "Аполлон" - не со всеми, но с очень многими, включая тех, кто был на Луне. Когда слышишь их рассказы - не только тех, кто ходил по Луне, но и тех, кто облетал ее, - с таким количеством деталей, понимаешь, насколько это реально", - сказал он РИА Новости, комментируя вопрос о конспирологических теориях, что высадка на Луну якобы не происходила.
По словам собеседника агентства, "когда сам наблюдаешь запуски ракет - будь то "Союз" или шаттлы, - это такие моменты, после которых любые теории заговора просто теряют смысл".
Франц Фибек совершил полет на советскую орбитальную станцию "Мир" в 1991 году. Вместе с ним в экипаже находились советские космонавты Александр Волков и Токтар Аубакиров. Фибек провел на орбите около недели, выполняя научные эксперименты в области космической медицины, физики и космических технологий. Это был первый и пока единственный космический полет гражданина Австрии.
30 ноября 2025, 07:37