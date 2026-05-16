Австрийский космонавт объяснил, как космос влияет на организм

Краткий пересказ от РИА ИИ Австрийский космонавт Франц Фибек объяснил, что в космосе могут произойти небольшие изменения в организме, например, может немного измениться восприятие вкуса.

Франц Фибек подчеркнул важность физических тренировок до двух часов в день для сохранения здоровья и хорошей физической формы в космосе.

ВЕНА, 16 мая - РИА Новости. Австрийский космонавт Франц Фибек в интервью РИА Новости объяснил, что космос влияет на организм, например, может измениться восприятие вкуса, а также рассказал о важности тренировок.

"Да, есть небольшие изменения - например, может немного измениться восприятие вкуса и подобные вещи. Но это не играет большой роли. Самое важное - оставаться здоровым и в хорошей физической форме", - сказал он, отвечая на вопрос, как меняются ощущения в космосе.

Собеседник агентства добавил, что для этого нужно много тренироваться, до двух часов в день.

"Беговая дорожка, велотренажер, эспандеры, силовые упражнения, чтобы сохранить мышечную массу", - пояснил космонавт.