Австрийский космонавт объяснил, как космос влияет на организм
00:50 16.05.2026
Австрийский космонавт объяснил, как космос влияет на организм

Австрийский космонавт Фибек: в космосе может измениться восприятие вкуса

© Роскосмос/Сергей Кудь-Сверчков — Космонавт Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков во время выхода в открытый космос
Космонавт Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков во время выхода в открытый космос. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Австрийский космонавт Франц Фибек объяснил, что в космосе могут произойти небольшие изменения в организме, например, может немного измениться восприятие вкуса.
  • Франц Фибек подчеркнул важность физических тренировок до двух часов в день для сохранения здоровья и хорошей физической формы в космосе.
ВЕНА, 16 мая - РИА Новости. Австрийский космонавт Франц Фибек в интервью РИА Новости объяснил, что космос влияет на организм, например, может измениться восприятие вкуса, а также рассказал о важности тренировок.
"Да, есть небольшие изменения - например, может немного измениться восприятие вкуса и подобные вещи. Но это не играет большой роли. Самое важное - оставаться здоровым и в хорошей физической форме", - сказал он, отвечая на вопрос, как меняются ощущения в космосе.
Собеседник агентства добавил, что для этого нужно много тренироваться, до двух часов в день.
"Беговая дорожка, велотренажер, эспандеры, силовые упражнения, чтобы сохранить мышечную массу", - пояснил космонавт.
Франц Фибек совершил полет на советскую орбитальную станцию "Мир" в 1991 году. Вместе с ним в экипаже находились советские космонавты Александр Волков и Токтар Аубакиров. Фибек провел на орбите около недели, выполняя научные эксперименты в области космической медицины, физики и космических технологий. Это был первый и пока единственный космический полет гражданина Австрии.
