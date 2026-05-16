Российский боец рассказал о неудачной хитрости ВСУ в Чаривном

ДОНЕЦК, 16 мая – РИА Новости. ВСУ оставили два пункта БПЛА в Чаривном Запорожской области, чтобы максимально быстро наносить удары по штурмовикам РФ, однако они были выявлены и подавлены до начала операции по освобождению, рассказал РИА Новости командир батальона группировки "Восток" с позывным "Склеп".
"В самой деревне были парочку пунктов БПЛА (ВСУ - ред.). Мы их обычно ищем на расстоянии, а тут оказалось, что прямо вот перед нами", – сообщил комбат.
По его словам, обнаружили это разведчики, которые обратили внимание на то, что интервал между воздействиями вражеских дронов не превышал минуты, а значит точка запуска находилась совсем рядом.
"Это они делали для того, чтобы когда личный состав видит, что мы приближаемся, быстренько дрон поднимать и наносить нам огневое поражение. Но мы предотвратили это заранее. До того, как личный состав штурмового подразделения зашел в деревню, мы эти пункты все уничтожили", – добавил "Склеп".
Минобороны РФ 15 мая заявило, что в результате решительных штурмовых действий бойцов 38-й гвардейской мотострелковой бригады 35-й гвардейской армии освобожден населенный пункт Чаривное в Запорожской области.
