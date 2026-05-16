"Делай правильно". Си объяснил Трампу, как управлять Америкой
08:00 16.05.2026 (обновлено: 08:05 16.05.2026)
"Делай правильно". Си объяснил Трампу, как управлять Америкой

Кортунов: США не готовы относиться к Китаю как к равному

© AP Photo / Kenny HolstonПредседатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп в Большом зале народных собраний в Пекине
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости, Михаил Катков. Председатель КНР и президент США намерены наладить более тесное сотрудничество. Несмотря на множество противоречий между странами, переговоры Си Цзиньпина с Дональдом Трампом в Пекине прошли в дружеской атмосфере. О результатах саммита — в материале РИА Новости.

Нефть, остров, поторгуем

Согласно официальной информации, главы государств условились развивать "конструктивные китайско-американские отношения, основанные на стратегической стабильности". По словам Си, КНР рассматривает это как руководство к действию на ближайшие годы и более отдаленное будущее. Все определяется сотрудничеством и взвешенной конкуренцией.
© AP Photo / Mark SchiefelbeinПредседатель КНР Си Цзиньпин выступает на торжественном приеме по случаю государственного визита президента США Дональда Трампа в Китай
"Обе стороны должны работать вместе, чтобы сохранить этот с трудом достигнутый позитивный импульс", — подчеркнул председатель КНР. Пекин приветствует углубление торгового взаимодействия с Соединенными Штатами и "продолжит продвигаться к открытости".
В свою очередь, Трамп призвал КНР продолжить борьбу с поставками в США фентанила и нарастить закупки американской сельскохозяйственной продукции. Также он сообщил о достижении соглашения по поставкам нефти и 200 самолетов Boeing.
"Мы направим китайские суда в Техас, Луизиану, на Аляску", — уточнил президент в интервью Fox News.
© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп
Также на саммите обсудили конфликты на Ближнем Востоке, Украине и Корейском полуострове. Главы государств отметили важность Ормузского пролива для потоков энергоресурсов и недопустимость появления ядерного оружия у Ирана.
Но по Тайваню позиции не сблизились. "Если все сделать правильно, отношения сохранятся; если же сделать неправильно, обе страны рискуют столкнуться или вступить в конфликт", — предупредил Си Цзиньпин. По его мнению, отстаивание независимости острова и мир в Тайваньском проливе "несовместимы".
Самый лучший день

Все это было 14 мая. На следующий день саммит продолжился в саду резиденции Си Цзиньпина. Трамп назвал председателя КНР "великим лидером" и своим другом, напомнив об уже 12-летнем знакомстве.
© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп беседует с председателем КНР Си Цзиньпином в саду Чжуннаньхай в Пекине
"Знаете, в прошлый раз мы заключили порядка 36 сделок. Сейчас — намного больше", — добавил он.
Си Цзиньпин подтвердил, что общие интересы перевешивают разногласия. И пообещал подарить гостю семена роз, которые растут в саду. "Это самые красивые розы, которые кто-либо когда-либо видел", — поблагодарил Трамп.
© REUTERS / CNS PhotoПредседатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп во время встречи в Пекине
Между тем всего полгода назад Вашингтон и Пекин вели торговую войну. В стратегии нацбезопасности США КНР указана как главная угроза американской гегемонии. В апреле 2025-го Трамп увеличил пошлины на китайские товары до 145 процентов, объяснив это тем, что Пекин не должен обирать Вашингтон. В ответ Китай сократил закупки сои в Соединенных Штатах и ограничил экспорт редкоземельных металлов, критически важных для американской военной инфраструктуры и сферы искусственного интеллекта. Разблокировать поставки Трампу удалось только 30 октября — в обмен на снижение пошлин до "базовых" 20 процентов. При этом рост ВВП США по итогам 2025-го сократился на 0,5 процента по сравнению с прогнозом в начале года, а Китай установил новый мировой рекорд, доведя торговый профицит до 1,076 триллиона долларов.
Хорошие новости

Эксперт международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Кортунов указывает: если бы при подготовке встречи выяснилось, что позиции Си и Трампа сильно расходятся, визит бы перенесли. Нужны были только позитивные новости.
© AP Photo / Mark SchiefelbeinВоеннослужащие почетного караула держат американский и китайский флаги в Пекине
"Добиться успеха в сфере торговли было проще всего. В частности, китайцы увеличат закупки американской сельскохозяйственной продукции, энергоресурсов и самолетов. Может быть, нарастят прямые инвестиции в экономику США. Мы не знаем, что Пекин получил взамен, но логично предположить, что это отказ от возвращения к торговой войне. Тем не менее технологическое противостояние продолжится. Также нет прогресса в вопросе Тайваня. Установлению настоящих партнерских отношений по-прежнему мешает неготовность Штатов относиться к Китаю как к равному", — отметил Кортунов в ходе круглого стола в РИА Новости.
Директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин полагает, что взаимные торговые пошлины в 20 процентов не позволят наращивать торговый оборот. Он ожидает постепенного снижения деловой активности.
© РИА Новости / Анна Раткогло | Перейти в медиабанкПремьер Государственного совета Китая Ли Цян на встрече в Доме народных собраний в Пекине с руководителями крупнейших американских корпораций
"Однако стороны заинтересованы в сотрудничестве, так как держат друг друга за горло. У китайцев — редкоземельные металлы, у американцев — чипы для ИИ, техника для гражданской авиации и тому подобное. <…> В результате эскалация экономического конфликта прекратилась, но отношения остались на очень низкой точке", — поясняет эксперт.
В то же время, по мнению специалистов, Китаю спешить некуда. В Пекине уверены, что США будут только слабеть, и резких движений делать не собираются.
 
