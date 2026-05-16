18:43 16.05.2026
Спасенный в Германии кит Тимми погиб у берегов Дании

© REUTERS / Tobias SchlieЧеловек поливает водой горбатого кита, выброшенного на песчаную отмель на мелководье Балтийского моря у острова Пель, недалеко от Висмара, Германия
Человек поливает водой горбатого кита, выброшенного на песчаную отмель на мелководье Балтийского моря у острова Пель, недалеко от Висмара, Германия. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Датские экологи установили, что мертвый горбатый кит, найденный у острова Анхольт, — это кит Тимми.
  • Кит Тимми ранее был спасен в Балтийском море у берегов Германии и выпущен в Северное море.
  • Окончательное подтверждение личности кита дало обнаружение на его теле трекера, установленного немецкими спасателями.
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Датские экологи установили, что мертвый горбатый кит, найденный у датского острова Анхольт, является китом Тимми, ранее спасенным в Балтийском море у берегов Германии, следует из заявления министерства окружающей среды немецкой федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания.
В четверг датский телеканал TV2 сообщил об обнаружении в районе заповедника у острова Анхольт горбатого кита длиной от 10 до 15 метров. Специалисты предположили, что это мог быть кит Тимми, которого выпустили в Северное море в начале мая после того, как немецкие спасатели в течение месяца пытались вызволить его с мелководья на балтийском побережье в Германии, где он застрял.
"Эксперты датского агентства по охране природы однозначно установили, что мертвый горбатый кит, выбросившийся на берег у острова Анхольт, является тем самым животным, которое ранее застревало у берегов Шлезвиг-Гольштейна и Мекленбург-Передней Померании", - говорится в заявлении на официальном сайте ведомства.
Министерство уточняет, что окончательное подтверждение этому дало обнаружение у кита трекера, установленного ранее на теле животного немецкими спасателями. По данным ведомства, устройство слежения теперь находится в распоряжении правительства Дании.
