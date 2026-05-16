НХЛ лишила "Вегас" выбора во втором раунде драфта из-за нарушений
Хоккей
01:17 16.05.2026
НХЛ лишила "Вегас" выбора во втором раунде драфта из-за нарушений

НХЛ лишила "Вегас" выбора во втором раунде драфта за нарушения Тортореллы

Джон Торторелла. Архивное фото
  • Национальная хоккейная лига (НХЛ) лишила клуб «Вегас Голден Найтс» права выбора во втором раунде драфта 2026 года за грубые нарушения правил работы со СМИ.
  • Главный тренер «Вегаса» Джон Торторелла отказался разговаривать с прессой, клуб закрыл раздевалку для журналистов, пригласив всего одного хоккеиста в отдельную комнату для общения со СМИ.
  • Торторелла оштрафован на 100 тысяч долларов, у «Вегаса» есть возможность подать апелляцию в офис комиссара НХЛ.
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Национальная хоккейная лига (НХЛ) лишила клуб "Вегас Голден Найтс" права выбора во втором раунде драфта 2026 года за грубые нарушения правил работы со СМИ, сообщается на сайте пресс-службы лиги.
В четверг "Вегас" на выезде обыграл "Анахайм Дакс" (5:1) в шестом матче серии второго раунда Кубка Стэнли и вышел в финал Западной конференции. После встречи журналист Джесси Грэнджер на своей странице в соцсети Х сообщил, что главный тренер "Вегаса" Джон Торторелла отказался разговаривать с прессой. Корреспондент заявил, что клуб закрыл раздевалку для журналистов, пригласив всего одного хоккеиста в отдельную комнату для общения со СМИ.
Торторелла оштрафован на 100 тысяч долларов. Как отмечается в заявлении НХЛ, клуб ранее уже получал предупреждения о необходимости соблюдать медиаправила. У "Вегаса" есть возможность подать апелляцию в офис комиссара НХЛ. В случае, если клуб воспользуется этим правом, слушание пройдет очно в Нью-Йорке на следующей неделе.
В полуфинале Кубка Стэнли "Вегас" сыграет против "Колорадо Эвеланш". Серия начнется 20 мая в Денвере.
