НХЛ лишила "Вегас" выбора во втором раунде драфта из-за нарушений

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Национальная хоккейная лига (НХЛ) лишила клуб «Вегас Голден Найтс» права выбора во втором раунде драфта 2026 года за грубые нарушения правил работы со СМИ.
- Главный тренер «Вегаса» Джон Торторелла отказался разговаривать с прессой, клуб закрыл раздевалку для журналистов, пригласив всего одного хоккеиста в отдельную комнату для общения со СМИ.
- Торторелла оштрафован на 100 тысяч долларов, у «Вегаса» есть возможность подать апелляцию в офис комиссара НХЛ.
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Национальная хоккейная лига (НХЛ) лишила клуб "Вегас Голден Найтс" права выбора во втором раунде драфта 2026 года за грубые нарушения правил работы со СМИ, сообщается на сайте пресс-службы лиги.
В четверг "Вегас" на выезде обыграл "Анахайм Дакс" (5:1) в шестом матче серии второго раунда Кубка Стэнли и вышел в финал Западной конференции. После встречи журналист Джесси Грэнджер на своей странице в соцсети Х сообщил, что главный тренер "Вегаса" Джон Торторелла отказался разговаривать с прессой. Корреспондент заявил, что клуб закрыл раздевалку для журналистов, пригласив всего одного хоккеиста в отдельную комнату для общения со СМИ.
Торторелла возглавил "Вегас Голден Найтс"
30 марта, 00:19
Торторелла оштрафован на 100 тысяч долларов. Как отмечается в заявлении НХЛ, клуб ранее уже получал предупреждения о необходимости соблюдать медиаправила. У "Вегаса" есть возможность подать апелляцию в офис комиссара НХЛ. В случае, если клуб воспользуется этим правом, слушание пройдет очно в Нью-Йорке на следующей неделе.
В полуфинале Кубка Стэнли "Вегас" сыграет против "Колорадо Эвеланш". Серия начнется 20 мая в Денвере.
Клуб НХЛ уволил главного тренера
13 мая, 17:04