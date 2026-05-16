В КБР сто частных домов оказались отрезаны от снабжения из-за дождей

НАЛЬЧИК, 16 мая - РИА Новости. Сто частных домов оказались отрезаны от снабжения из-за сильных дождей, повредивших мост, в селе в Черекском районе Кабардино-Балкарии, никто не пострадал, сообщило региональное ГУ МЧС.

"В результате сильных осадков на территории селения Герпегеж поврежден временный внутрипоселковый мост. Отрезанными остались 100 домов (442 человека), пострадавших нет", - говорится в сообщении

По данным ведомства, в работах по восстановлению участвуют десять человек и две единицы техники.