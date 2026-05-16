В КБР сто частных домов оказались отрезаны от снабжения из-за дождей
20:21 16.05.2026
В КБР сто частных домов оказались отрезаны от снабжения из-за дождей

В КБР сто частных домов оказались отрезаны от снабжения из-за сильных дождей

Дежурная часть МЧС. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В селе Герпегеж Черекского района Кабардино-Балкарии сто частных домов оказались отрезаны от снабжения из-за сильных дождей.
  • Поврежден временный внутрипоселковый мост, пострадавших нет.
  • Ведомство задействовало десять человек и две единицы техники для восстановления моста, электроснабжения и водоснабжения.
НАЛЬЧИК, 16 мая - РИА Новости. Сто частных домов оказались отрезаны от снабжения из-за сильных дождей, повредивших мост, в селе в Черекском районе Кабардино-Балкарии, никто не пострадал, сообщило региональное ГУ МЧС.
"В результате сильных осадков на территории селения Герпегеж поврежден временный внутрипоселковый мост. Отрезанными остались 100 домов (442 человека), пострадавших нет", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, в работах по восстановлению участвуют десять человек и две единицы техники.
"Дорожными службами осуществляется доставка временного металлического моста для его последующего монтажа. Ведутся работы по восстановлению электроснабжения и водоснабжения. Газоснабжение подается в штатном режиме", - добавили в ведомстве.
ПроисшествияЧерекский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Кабардино-Балкарская Республика (КБР)
 
 
