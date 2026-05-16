Лавров поздравил Хусейна с назначением на пост главы МИД Ирака

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сергей Лавров поздравил Фуада Хусейна с назначением на пост главы МИД Ирака.
- Российский министр подчеркнул важность сотрудничества между Москвой и Багдадом для укрепления мира и безопасности на Ближнем Востоке.
БАГДАД, 16 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в поздравлении главе МИД Ирака Фуаду Хусейну заявил о необходимости укреплять сотрудничество с Багдадом для укрепления безопасности на Ближнем Востоке, сообщил в субботу иракский МИД.
В минувший четверг парламент Ирака утвердил состав нового правительства страны, в котором пост главы МИД повторно занял Хусейн, экс-кандидат в президенты страны от Патриотического союза Курдистана.
«
"Министр иностранных дел Фуад Хусейн принял поздравительное послание от министра иностранных дел России Сергея Лаврова по случаю его повторного назначения на пост главы МИД Республики Ирак в новом правительстве", - говорится в сообщении МИД Ирака.
По данным иракского внешнеполитического ведомства, Лавров выразил надежду на продолжение совместной работы и усиление двусторонней координации во внешней политике.
Как отметил МИД, российский министр также подчеркнул важность продолжения сотрудничества между двумя странами в поддержке усилий по укреплению мира, стабильности и безопасности в регионе Ближнего Востока.