15:23 16.05.2026
Лавров поздравил Хусейна с назначением на пост главы МИД Ирака

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
  • Сергей Лавров поздравил Фуада Хусейна с назначением на пост главы МИД Ирака.
  • Российский министр подчеркнул важность сотрудничества между Москвой и Багдадом для укрепления мира и безопасности на Ближнем Востоке.
БАГДАД, 16 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в поздравлении главе МИД Ирака Фуаду Хусейну заявил о необходимости укреплять сотрудничество с Багдадом для укрепления безопасности на Ближнем Востоке, сообщил в субботу иракский МИД.
В минувший четверг парламент Ирака утвердил состав нового правительства страны, в котором пост главы МИД повторно занял Хусейн, экс-кандидат в президенты страны от Патриотического союза Курдистана.
"Министр иностранных дел Фуад Хусейн принял поздравительное послание от министра иностранных дел России Сергея Лаврова по случаю его повторного назначения на пост главы МИД Республики Ирак в новом правительстве", - говорится в сообщении МИД Ирака.
По данным иракского внешнеполитического ведомства, Лавров выразил надежду на продолжение совместной работы и усиление двусторонней координации во внешней политике.
Как отметил МИД, российский министр также подчеркнул важность продолжения сотрудничества между двумя странами в поддержке усилий по укреплению мира, стабильности и безопасности в регионе Ближнего Востока.
