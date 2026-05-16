Жители Мальты получат бесплатный доступ к чат-боту ChatGPT Plus на год

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Американская компания-разработчик в сфере искусственного интеллекта OpenAI сообщила о заключении соглашения с правительством Мальты, в рамках которого всем гражданам страны после прохождения обучающего курса на год будет предоставлен бесплатный доступ к платной версии чат-бота ChatGPT - ChatGPT Plus.