Слова Санду подтверждают намерение Молдавии по налогам, заявили в МИД ПМР

- Президент Молдавии Майя Санду заявила, что молдавские власти не намерены финансировать Приднестровье до решения вопроса о выводе оттуда российских войск.
- Парламент Молдавии одобрил в окончательном чтении проект введения новых налогов для Приднестровья.
- Глава МИД ПМР Виталий Игнатьев назвал заявления Санду подтверждением намерений «грабить» Приднестровье новыми налогами.
ТИРАСПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду подтвердила, что Кишинёв намерен грабить Приднестровье новыми налогами, считает глава министерства иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев.
Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что молдавские власти не намерены финансировать Приднестровье до решения вопроса о выводе оттуда российских войск. Парламент Молдавии в конце апреля одобрил в окончательном чтении проект введения новых налогов для Приднестровья. Молдавский вице-премьер по реинтеграции Валерий Киверь ранее объявил планах создания фонда конвергенции на средства с данных налогов.
"Мы деньги у вас заберем, но вам их не вернем. А какое отношение к экономике, к социальным вопросам вообще имеет фактор присутствия миротворческих сил? Это вопрос открытый", - сказал Игнатьев в эфире телеканала "Первый Приднестровский".
Глава МИД ПМР обратил внимание на то, что буквально накануне в ходе встречи с делегацией действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассиса было единое понимание, что в основе механизма обеспечения мира и стабильности на берегах Днестра лежит миротворческая операция России. По его словам, данный механизм незыблем, не может быть ничего другого, так как альтернатив нет и их никто не готов внедрить.
"Поэтому вопиющая ситуация, когда Молдова призналась буквально этими словами о том, что действительно это поборы, действительно никто не собирается их возвращать, и вообще это как будто некая форма наказания за то, что у нас действует миротворческая операция. Тут, конечно, я думаю, что очень красноречивые заявления", - отметил Игнатьев.
Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских и 355 молдавских. Миротворцы несут службу на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.