В Минпромторге рассказали, когда примут ГОСТ на традиционную русскую кухню

КАЗАНЬ, 16 мая – РИА Новости. Принять ГОСТ на традиционную русскую кухню могут к концу 2026 года, но задачи сделать это как можно быстрее не стоит, заявил журналистам статс-секретарь – замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов.

"Можно прогнозировать, что мы должны к концу года эту работу завершить, но здесь главное качество, скорее, чем скорость этого результата. Вот ГОСТ же добровольный, необязательный, поэтому это не то, что мы какие-то правовые отношения должны срочно зарегулировать - это возможность для продвижения русской кухни как бренда, как в России , так и за рубежом", - сказал он в кулуарах Международного экономического форума "Россия - Исламский мир: КазаньФорум".

Чекушов отметил, что на данный момент проект ГОСТа размещен на портале "Береста" для публичного обсуждения, замечания принимаются до конца мая 2026 года. Следующий этап - учет полученных замечаний и рассмотрение доработанного проекта техническим комитетом.

« "Сейчас опубликована первая часть проекта стандарта, содержащая 133 блюда. Работа экспертной группы продолжится и в ближайшее время к этому перечню добавится еще не менее 130 блюд традиционной русской кухни", - добавил замминистра.

В целом ГОСТ на русскую кухню, по словам Чекушова, вызвал "огромный интерес" у профессионального сообщества, а значит он должен быть продуманным и "глубоким".