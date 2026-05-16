Генконсул рассказал, как австрийцы путешествуют по России

ВЕНА, 16 мая - РИА Новости, Светлана Берило. Среди австрийцев есть люди, искренне интересующиеся Россией и русской культурой - некоторые из них совершают многомесячные путешествия по стране на велосипеде и пешком, а затем делятся своими впечатлениями на родине, рассказал РИА Новости генконсул РФ в Зальцбурге Дмитрий Черкашин.
"Вы знаете, в большинстве случаев это наши бывшие соотечественники. Но есть и среди местных люди, которые действительно искренне интересуются нашей культурой и страной", - рассказал генконсул, отвечая на вопрос о портрете иностранца, запрашивающего визу для поездки в Россию.
Дипломат перечислил примеры австрийских путешественников, в том числе тех, кто пытался объехать Россию на велосипеде или даже пройти ее пешком.
"Они проводят в России по несколько месяцев, потом возвращаются и рассказывают о своем опыте не только нам, но и самим австрийцам, организуют встречи и делятся своими впечатлениями о России. Мы только приветствуем такие инициативы", - пояснил Черкашин.
По его словам, один из таких путешественников отправился в Россию на велосипеде почти на полгода.
"Сначала ему выдали визу на 90 дней, но этого оказалось недостаточно. Ему пришлось выехать, оформить новую визу и на следующий год вернуться в Россию, где он продолжил путешествие вплоть до Дальнего Востока и Камчатки", - рассказал генконсул.
Он уточнил, что сейчас иностранец для поездки в Россию может запросить электронную визу - она не требует личной явки в консульство или получения приглашения и действует 30 дней - все оформляется онлайн, что значительно упрощает процесс.
"Другое дело, что электронные визы распространяются не на все категории поездок. Допустим, если человек хочет путешествовать на автомобиле, пересекая границы нескольких стран, тогда уже потребуется оформление визы через консульство", - добавил генконсул.
