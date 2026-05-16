Рейтинг@Mail.ru
Генконсул рассказал, как австрийцы путешествуют по России - РИА Новости, 16.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:41 16.05.2026
Генконсул рассказал, как австрийцы путешествуют по России

Генконсул Черкашин: австрийцы путешествуют по России на велосипеде и пешком

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 16.05.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Москва. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Среди австрийцев есть люди, которые искренне интересуются Россией и русской культурой и совершают многомесячные путешествия по стране на велосипеде и пешком, рассказал генконсул в Зальцбурге Дмитрий Черкашин.
  • Он добавил, что австрийские путешественники делятся своими впечатлениями о России на родине, организуют встречи и рассказывают о своем опыте.
ВЕНА, 16 мая - РИА Новости, Светлана Берило. Среди австрийцев есть люди, искренне интересующиеся Россией и русской культурой - некоторые из них совершают многомесячные путешествия по стране на велосипеде и пешком, а затем делятся своими впечатлениями на родине, рассказал РИА Новости генконсул РФ в Зальцбурге Дмитрий Черкашин.
"Вы знаете, в большинстве случаев это наши бывшие соотечественники. Но есть и среди местных люди, которые действительно искренне интересуются нашей культурой и страной", - рассказал генконсул, отвечая на вопрос о портрете иностранца, запрашивающего визу для поездки в Россию.
Паспорт гражданина Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 02.05.2026
Спрос на российские паспорта в Зальцбурге вырос, отметил генконсул
2 мая, 07:03
Дипломат перечислил примеры австрийских путешественников, в том числе тех, кто пытался объехать Россию на велосипеде или даже пройти ее пешком.
"Они проводят в России по несколько месяцев, потом возвращаются и рассказывают о своем опыте не только нам, но и самим австрийцам, организуют встречи и делятся своими впечатлениями о России. Мы только приветствуем такие инициативы", - пояснил Черкашин.
По его словам, один из таких путешественников отправился в Россию на велосипеде почти на полгода.
"Сначала ему выдали визу на 90 дней, но этого оказалось недостаточно. Ему пришлось выехать, оформить новую визу и на следующий год вернуться в Россию, где он продолжил путешествие вплоть до Дальнего Востока и Камчатки", - рассказал генконсул.
Он уточнил, что сейчас иностранец для поездки в Россию может запросить электронную визу - она не требует личной явки в консульство или получения приглашения и действует 30 дней - все оформляется онлайн, что значительно упрощает процесс.
"Другое дело, что электронные визы распространяются не на все категории поездок. Допустим, если человек хочет путешествовать на автомобиле, пересекая границы нескольких стран, тогда уже потребуется оформление визы через консульство", - добавил генконсул.
Герфрид Свобода - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Австриец рассказал, как пересек Россию на военном внедорожнике
27 февраля, 06:22
 
РоссияЗальцбург (город)Дальний Восток
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала