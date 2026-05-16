Генконсул рассказал, как австрийцы путешествуют по России

Краткий пересказ от РИА ИИ Среди австрийцев есть люди, которые искренне интересуются Россией и русской культурой и совершают многомесячные путешествия по стране на велосипеде и пешком, рассказал генконсул в Зальцбурге Дмитрий Черкашин.

Он добавил, что австрийские путешественники делятся своими впечатлениями о России на родине, организуют встречи и рассказывают о своем опыте.

ВЕНА, 16 мая - РИА Новости, Светлана Берило. Среди австрийцев есть люди, искренне интересующиеся Россией и русской культурой - некоторые из них совершают многомесячные путешествия по стране на велосипеде и пешком, а затем делятся своими впечатлениями на родине, рассказал РИА Новости генконсул РФ в Зальцбурге Дмитрий Черкашин.

"Вы знаете, в большинстве случаев это наши бывшие соотечественники. Но есть и среди местных люди, которые действительно искренне интересуются нашей культурой и страной", - рассказал генконсул, отвечая на вопрос о портрете иностранца, запрашивающего визу для поездки в Россию

Дипломат перечислил примеры австрийских путешественников, в том числе тех, кто пытался объехать Россию на велосипеде или даже пройти ее пешком.

"Они проводят в России по несколько месяцев, потом возвращаются и рассказывают о своем опыте не только нам, но и самим австрийцам, организуют встречи и делятся своими впечатлениями о России. Мы только приветствуем такие инициативы", - пояснил Черкашин.

По его словам, один из таких путешественников отправился в Россию на велосипеде почти на полгода.

"Сначала ему выдали визу на 90 дней, но этого оказалось недостаточно. Ему пришлось выехать, оформить новую визу и на следующий год вернуться в Россию, где он продолжил путешествие вплоть до Дальнего Востока и Камчатки", - рассказал генконсул.

Он уточнил, что сейчас иностранец для поездки в Россию может запросить электронную визу - она не требует личной явки в консульство или получения приглашения и действует 30 дней - все оформляется онлайн, что значительно упрощает процесс.